“China es un gigante dormido, dejadle dormir, porque cuando despierte, el mundo temblará”. Consejo de Napoleón Bonaparte dicho hace 210 años

Con gran expectativa muchos de nosotros esperamos que durante la reunión de los grandes líderes mundiales: Donald Trump de los Estados Unidos, Vladimir Putin, de Rusia, y Xi Jinping, de China, llevada a cabo el pasado 19 de noviembre, ya hubieran declarado formalmente el final de la guerra en Ucrania. Pero, desafortunadamente, no ha ocurrido la culminación de un conflicto bélico que ya duró más de 4 años y 3 meses, con una mortalidad de soldados y civiles que ni siquiera la Inteligencia Artificial (IA) conoce, pero según el presidente Donald Trump, supera el millón de personas de cada lado.

Los medios de comunicación le llamaron: “cumbre” a dicha reunión, aunque en realidad está muy lejos de serlo, por ser así como le llamaba Winston Churchill a las conferencias que tuvo con Joseph Stalin y Franklin D. Roosevelt, sobre todo la de Teherán, Irán, donde decidieron el destino de Europa, que duró del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 1943, o la de Potsdam, Alemania, igualmente reuniéndose Churchill con Stalin, pero en esa ocasión con el presidente estadounidense Harry S. Truman, porque Roosevelt muy desafortunadamente ya había fallecido, que duró del 17 de julio al 2 de agosto de 1945. En ella, el mismo Churchill decidió abandonar su liderazgo británico y dejar a Clement Attlee durante esa cumbre, ya que habían decidido lanzar las bombas atómicas a Japón para ya finalizar formalmente la Segunda Guerra Mundial, hecho en el que Churchill no quiso verse involucrado históricamente.

Pero esta reunión o “cumbre” de Trump, Putin y Xi Jinping celebrada en la difícil de pronunciar ciudad de Shenzhen en China, solo duró 90 minutos, y muy tristemente no resolvieron la guerra entre Ucrania y Rusia, más bien, los tres grandes líderes mundiales trataron de establecer los límites de los aranceles de importación de productos, sobre todo entre China, Estados Unidos y México, y el destino de la muy controversial compañía Nvidia.

Y eso va a decir la historia, y eso se va a escribir, porque nada importante puede dejar de llamar la atención de la pluma que siempre ha escrito la historia de la humanidad.