La reforma laboral que se publicó hoy se ha presentado como un avance histórico en favor de los trabajadores. La narrativa es seductora: trabajar menos horas con el mismo salario es sinónimo de progreso social. Se habla de dignidad, de bienestar, de equilibrio entre vida y trabajo. El discurso es potente y políticamente atractivo.

Sin embargo, cuando se observa con mayor detenimiento, el beneficio prometido no es tan lineal ni tan automático como se plantea.

Reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas, va ser gradual y no equivale necesariamente a reducir días de trabajo. En la mayoría de los esquemas que se discuten, el trabajador seguirá acudiendo cinco o seis días a la semana, solo que con ajustes en la distribución horaria. Eso significa que los costos asociados al traslado (transporte, tiempo de movilidad, alimentación fuera de casa) no desaparecen. Permanecen prácticamente intactos.

Para millones de trabajadores que invierten entre una y dos horas diarias en transporte público, el gasto monetario y el desgaste físico no disminuyen proporcionalmente con la reducción de horas contractuales. Si el número de traslados no cambia, el costo estructural de acudir al trabajo tampoco cambia.

En teoría, el trabajador tendrá más tiempo libre semanal. Pero en una economía donde más del 55% de la población ocupada está en la informalidad, la reducción legal de la jornada aplica únicamente al segmento formal. El trabajador informal, que ya carece de seguridad social, vacaciones pagadas o estabilidad contractual, no verá ningún efecto directo. La reforma, por diseño, beneficia solo a una parte del mercado laboral, no al conjunto.

La discusión pública ha omitido un punto crucial: México no solo enfrenta un problema central de sobreexplotación horaria en sectores de alta productividad, sino un problema estructural de baja productividad generalizada, en países donde la reducción de jornada ha sido exitosa, el proceso fue consecuencia de incrementos sostenidos en productividad. Primero creció el valor generado por cada hora de trabajo; después se distribuyó ese excedente en forma de tiempo libre. En México, la reforma pretende redistribuir sin que exista un salto equivalente en productividad.

Desde la teoría económica, cuando se eleva el costo laboral efectivo por hora sin que aumente el valor producido por esa hora, se altera la estructura de incentivos empresariales. Si una empresa debe pagar el mismo salario por menos horas totales, el costo por hora efectiva aumenta. Para que eso sea neutral, la productividad por hora debería incrementarse de inmediato. No hay evidencia de que ese ajuste ocurra automáticamente.

Si el costo laboral total aumenta y la productividad no acompaña, existen tres posibles ajustes: reducir márgenes, trasladar el costo a precios o limitar contratación formal. En un entorno de crecimiento moderado y competencia intensa, la reducción de márgenes tiene límites. El traslado a precios puede presionar inflación en ciertos sectores. Y la restricción en contratación formal puede reforzar un problema que ya es estructural: la informalidad.

Ante toda la teoría económica que vincula salarios con productividad, conviene reconocer un punto incómodo: México no se encontraba en una situación de equivalencia entre salario y productividad. Durante años, el valor generado por trabajador creció a un ritmo mayor que las remuneraciones reales, erosionando la participación del trabajo en el ingreso nacional. En ese contexto, la reducción de la jornada no representa un exceso ni una concesión desproporcionada, sino apenas un ajuste mínimo frente a un rezago acumulado. Si la productividad avanzó sin traducirse plenamente en mejores condiciones laborales, entonces redistribuir tiempo, aunque sea de manera gradual, no es una ruptura del equilibrio económico, sino un intento por corregir una asimetría que ya existía.

Además, la reducción de horas no necesariamente mejora ingreso disponible real si los gastos asociados al trabajo se mantienen. Si el trabajador continúa pagando el mismo transporte y alimentación, pero la empresa ajusta bonos, horas extra o incentivos variables para compensar el nuevo esquema, el beneficio neto puede diluirse. La legislación puede modificar el marco contractual, pero la dinámica real de remuneraciones puede ajustarse por otras vías.

Se ha argumentado que la reforma elevará bienestar y, con ello, productividad. Es una hipótesis plausible en contextos donde la fatiga es el principal obstáculo a la eficiencia. Pero en México el rezago productivo está más vinculado a baja inversión en tecnología, escasa capacitación técnica, limitada innovación y debilidad en encadenamientos industriales. Reducir horas no corrige esas fallas estructurales.

El debate ha sido planteado como una oposición entre justicia social y defensa empresarial. Esa simplificación evita la discusión estructural. El verdadero dilema no es moral, es económico: ¿puede una economía con crecimiento promedio cercano al 2% y productividad estancada absorber una reducción generalizada de jornada sin efectos secundarios relevantes?

En mi opinión, la reforma laboral puede ser celebrada como un triunfo simbólico. Pero el bienestar no se mide en horas legisladas, sino en ingreso real, estabilidad laboral y crecimiento sostenido. Si los costos asociados al trabajo no disminuyen y la productividad no aumenta, el beneficio neto para muchos trabajadores podría ser menor de lo prometido y cuando la realidad económica se impone, la narrativa política rara vez alcanza para compensarla.