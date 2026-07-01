El futbol profesional tomó una decisión que trasciende las canchas, taparse la boca de forma intencional al encarar o discutir con un rival ahora es motivo de tarjeta roja directa. Lo vimos ayer durante el partido México vs. Ecuador.

Esta medida, conocida popularmente como la “Ley Vinícius”, nace de una certeza incómoda, quien oculta sus labios mientras se dirige a otro, usualmente lo hace para esconder un insulto grave o un comentario discriminatorio.

El deporte de masas entendió, por fin, que el lenguaje puede ser un arma profundamente destructiva y que la opacidad es el refugio de la crueldad. Lo verdaderamente revolucionario de esta regla es que elimina el beneficio de la duda y rompe con esa vieja y peligrosa idea de que “lo que pasa en la cancha, ahí se queda”.

Esta nueva norma nos obliga a mirarnos en un espejo social doloroso. Fuera de los estadios, en el día a día, seguimos minimizando la agresión verbal bajo el pretexto de que “son solo palabras”.

Como el golpe no deja una marca morada en la piel ni requiere una visita a urgencias, asumimos que el daño no existe o que la víctima “exagera”. La violencia psicológica y verbal es el cimiento de los peores dolores humanos, una herida invisible que normalizamos sistemáticamente en los espacios donde más protegidos y protegidas deberíamos sentirnos.

La impunidad de la palabra violenta destruye silenciosamente nuestra convivencia diaria, erosionando los vínculos humanos ante la mirada indiferente del entorno.

En el refugio de lo personal, las relaciones más íntimas suelen convertirse en escenarios de abusos verbales camuflados como “críticas constructivas”, bromas o un “temperamento fuerte” que mina la autoestima en el propio hogar. En la dignidad laboral, el acoso verbal, los gritos y la humillación pública se justifican bajo las etiquetas de “exigencia profesional” o “saber trabajar bajo presión”, destruyendo la salud mental de las y los trabajadores. Incluso en el alma de la política, el debate público ha cambiado la confrontación de ideas por el linchamiento verbal, cuando líderes usan la palabra para deshumanizar a su adversario, validan de forma implícita que las y los ciudadanos actúen con la misma violencia en las calles.

Si la violencia verbal desestabiliza a un adulto con herramientas emocionales, su impacto en las poblaciones más vulnerables es una sentencia de aislamiento, miedo y trauma.

En la infancia y las aulas, el acoso escolar verbal y las palabras humillantes en la crianza no son “cosas de niños” ni “disciplina”. Tienen un impacto directo en el desarrollo neurológico y emocional, un niño, una niña que crece escuchando que no es capaz o que es una molestia, aprende a habitar el mundo desde la indefensión y la tristeza.

En la violencia contra las mujeres, el golpe físico casi nunca es el primer paso. El camino hacia la violencia extrema se pavimenta meses o años antes con insultos, descalificaciones sutiles y comentarios que anulan su autonomía, los cuales la sociedad suele aconsejar “no tomarse tan en serio”.

De igual forma ocurre en el ocaso de nuestras personas adultas mayores, donde el abandono verbal, los gritos por su lentitud o la condescendencia que los infantiliza constituyen un maltrato diario e invisible que apaga su dignidad justo en la etapa de la vida donde más respeto y ternura necesitan.

La lección que nos deja el futbol es profundamente humana, lo que intentamos ocultar al comunicarnos, suele ser el rastro de una agresión. Así como las y los árbitros ya no permiten que un jugador se esconda detrás de su propia mano para denigrar a un compañero, nosotros debemos dejar de ser espectadoras y espectadores pasivos de la crueldad verbal en nuestras casas, oficinas, escuelas, en cualquier relación.

Las palabras sí rompen huesos emocionales, destruyen identidades, quiebran voluntades y marchitan infancias.

La violencia nunca empieza con el primer golpe físico. Empieza mucho antes, el día en que decidimos que las palabras no importan y normalizamos el dolor ajeno porque no deja una cicatriz visible.

Cuidar lo que decimos, y cómo lo decimos, es el primer paso que nos permitirá que juntas y juntos impulsemos la reconstrucción de una sociedad verdaderamente humana.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

X: @JennIslas

TikTok: @jenniferislas

Instagram: @JennIslas

Facebook: Jennifer Islas V