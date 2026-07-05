Mucho se ha especulado sobre el ataque japonés al puerto de Pearl Harbor en Hawai perteneciente a los Estados Unidos de América, en la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941, como era costumbre nazi de atacar en fines de semana, con el cual inició su participación en la Segunda Guerra Mundial.

Al respecto resulta muy interesante analizar el discurso que Winston Churchill pronunció en Washington después de dicho ataque japonés a Pearl Harbor, en el que dijo de manera muy preparada:

“What kind of people do they think we are?”.

Refiriéndose a los japoneses Churchill preguntó:

“¿Qué clase de personas creen que somos?”.

Y concluyó su frase fatídica diciendo:

“No conocen la capacidad que tenemos de responderles”.

¿Acaso Churchill sabía que en determinado momento lanzarían las bombas atómicas a Japón?

Pero lo más intrigante de analizar alrededor del ataque a Pearl Harbor es la orden del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt de trasladar la base militar con la gran mayoría de soldados de la costa de California a Pearl Harbor antes de dicho ataque.

Finalmente, para completar el cuadro conspiratorio descrito, analizar la posibilidad de que los soldados japoneses también hayan recibido anfetaminas durante la Segunda Guerra Mundial, al igual que lo hicieron sus aliados nazis, y por eso lograron convencerlos de atacar Pearl Harbor, de mantener la guerra en el Pacífico como se describió, y de lanzarse como kamikazes contra objetivos americanos en sus aviones.