El Día Mundial contra la Trata de Personas nos invita a detenernos y pensar en el valor de la protección mutua. En un mundo donde pasamos tanto tiempo conectadas y conectados, la seguridad y el bienestar de cada ser humano dependen en gran medida del cuidado que nos brindemos los unos a los otros.

Hoy en día, las pantallas y el internet son los lugares donde más nos encontramos y platicamos. Estas mismas herramientas que nos acercan a quienes queremos a veces se usan de formas distintas, abriendo la puerta a engaños que confunden y ponen en riesgo a las personas de todas las edades y géneros.

Estoy convencida de que la información es el pilar fundamental de la prevención, por eso es que una de las formas en que me gusta sumar es dando conferencias especialmente en las escuelas para que todas y todos conozcan los riesgos que hay en el mundo digital y cómo podemos protegernos. Las redes sociales no tienen que ser un espacio de peligro, al contrario, podemos transformarlas en lugares seguros, llenos de información clara, apoyo y consejos útiles que guíen a todos y todas los que navegan en ellas.

Estar atentos y atentas, aprender a usar la tecnología con responsabilidad son acciones sencillas que salvan vidas. Cuidarnos a través de una pantalla es tan importante como hacerlo en la calle.

La tranquilidad se construye sumando esfuerzos. Juntas y juntos impulsemos el uso de la tecnología como un lazo de unión, prevención y cuidado para construir un mundo digital más humano y seguro.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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