Por fin se llegó a un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo y se tiene un presupuesto para seguir avanzando en Nuevo León y acabar con todo el desorden que tienen todos los poderes en Nuevo León, sobre todo en el área metropolitana.

Puede llegar a ser incomprensible tanta necedad de ambos poderes para poder llegar a acuerdos y hacer para lo que realmente fueron votados, hacer política. Ponerse de acuerdo y buscar beneficios para la población es lo menos que pueden hacer los legisladores y los del Poder Ejecutivo ante todo lo que se está viviendo ahora.

¿Qué análisis tuvieron que hacer ambas partes para por fin lograr lo que tienen más de dos años peleando? ¿Dónde quedo el argumento de “no le cambien ni una coma” en cuestiones de presupuesto? ¿Cuánto tuvo que ver la visita de la Dra. Claudia Sheinbaum al estado para por fin lograr lo necesario para que los recursos empezaran a llegar?

Ahora solo queda esperar que todo lo prometido se cumpla y que el dinero se use específicamente para lo que fue planeado. Todo lo que no se logró durante la pasada legislatura fue terminado en una noche donde los diputados dicen que fue una sesión maratónica cuando sabemos que para eso fueron elegidos y que esto seguramente lo cambiarán por algunas vacaciones o permisos especiales dentro de esta legislatura, en la Cámara de Diputados ninguno pisa sin huarache o come lumbre.

Del otro lado, el gobernador por fin tendrá los recursos para terminar con lo prometido y lograr una parte de lo que tuvo planeado desde que tomó protesta.

¿Habrá mas diálogo entre todos los poderes y niveles de gobierno en Nuevo León?

Esperemos que que esto sea el principio de los diálogos que se han perdido entre peleas sin fin. Hay muchos diputados que no tienen razón de ser mas que pelear, ¿ahora que harán?

Esperemos que esto sea realmente un borrón y cuenta nueva y que se acabe esta crisis gubernamental que lo único que ha hecho es deteriorar al estado y sobre todo, hartar a la población.

Hay que estar vigilantes que todos cumplan las promesas que hicieron e exigir cuando no suceda. ¿Qué habrán negociado los diputados de la oposición para que se lograran estos acuerdos? Habrá que esperar.

¡Ánimo!