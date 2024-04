“Cuando tienes delante de ti algo que debes catalogar como imposible, el sentido común busca la explicación en la trampa, la falsificación, la burla, el engaño.” EVA GARCÍA SÁENZ DE URTURI

“Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa.” DEMÓCRITO

Un acto que pudo haber pasado como un sentido reclamo de parte de los habitantes de una comunidad sobre la inseguridad y la frustración de tener por candidato a un títere del cacicazgo local, comenzó a vérsele de otra manera luego de los cuestionamientos que vertió.

López Obrador desde su mañanera. El que el presidente hablara de un montaje por parte de Latinus hizo ver la posibilidad de que se tratara efectivamente de un montaje, pero no necesariamente de dicho medio informativo… Empezando porque Latinus no ganaba nada con armar ese show; dejar ver su micrófono en las tomas —se podía prever— solo daría más municiones para ser vapuleado por las voces oficialistas. De hecho, así ocurrió.

Mi lectura, lo diré claramente, es que esto se trató de un montaje, sí, que provino desde dentro del régimen para presentar a Claudia en su faceta de víctima.

Verán ustedes, el supuesto retén camino a Motozintla, Chiapas, genera diversas dudas, entre ellas:

1.- El equipo que va de avanzada de la candidata en los actos de campaña “limpia” cualquier posibilidad adversa; se evita que alguien pueda acercarse al convoy (a menos que específicamente se desee permitirlo). En ese sentido, mostrar vulnerabilidad en el esquema de protección de la abanderada de Morena es intencional.

2.- No hay una sola foto del supuesto retén en que a Claudia no se le vea impertérrita e incluso fastidiada; “no tenemos tiempo, vamos tarde”, dice. Esas no son las imágenes de una persona sorprendida.

¿Se trató de la excusa para que AMLO dijera horas después —como lo dijo— que ella tiene “cabeza, corazón y carácter”? ¿Que está siendo víctima de los corrompidos intereses de un grupo conservador?

3.- El país está lleno de retenes comandados por criminales, por defensas, por militares… México es una fosa clandestina ¿y López Obrador acusa a Latinus?

Aceptémoslo, el Ejecutivo federal presenta una obsesión enfermiza con Roberto Madrazo (a quien pinta como un ser más poderoso de lo que realmente es).

4.- Para fundamentar sus teorías de conspiración, AMLO olvidó señalar que Canal 11 (sí, un canal del Estado mexicano) también se encontraba filmando del lado de los embozados. ¿Ellos participaron del montaje orquestado por Latinus?

Así que una vez establecidos algunos argumentos que hacen dudar de la autenticidad de todo este asunto, valdría la pena hacer unas cuantas preguntas que pueden arrojar luz sobre quién habría estado detrás del mismo:

A.- ¿Perjudica o más bien favorece a Claudia presentarse —igual que lo hace su mentor— como eterna víctima?

B.- ¿Qué números le están faltando a la candidata oficialista y a Morena que tienen que recurrir a la estrategia más gastada de la política mexicana?

C.- ¿Por qué, si se trató de un montaje para afectar a la candidata presidencial del régimen, el equipo de ella pudo controlar que en ninguna foto de su atentado saliera ella sin retoque?

D.- Una última: ¿ha sido tal el desaguisado de la playera maldita —y el silencio de AMLO al respecto— que se requería un montaje para desviar la atención de tan desafortunado posicionamiento por parte de Regeneración Nacional?

Macabra situación, sin duda; el país sujeto a un constante retén de embustes. De imposición de candidatos por parte del oficialismo y de la exacerbada violencia que sufre la ciudadanía. De una burla infinita por parte de las autoridades hacia quienes han perdido a familiares y/o se juegan la vida defendiendo a sus comunidades.

Giros de la Perinola

1. Un montaje más: resulta ser que el Fondo de Pensiones del Bienestar recién aprobado solo podrá dar apoyo —parcial— durante nueve años. Así lo señala el Centro de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. No son otros datos; son datos oficiales. Alguien no hizo las corridas financieras al momento de diseñar la propuesta…

2. El sábado, en redes sociales, el partido Morena promocionó en sus cuentas una playera de la Santa Muerte que exige silencio a los opositores de López Obrador. Ese es el verdadero rostro del feminismo de Morena: un hombre, la cero tolerancia hacia la crítica y mofarse de los familiares de las asesinadas (y los asesinados) en nuestro país.