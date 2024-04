En el mundo financiero y empresarial prácticamente se da por descontado que Claudia Sheinbaum se convertirá en la próxima primera mujer presidenta de México. Así quedó constatado ayer en un evento del Council of the Americas (@ASCOA) donde Susana Segal, presidenta de la organización que representa a más de 220 empresas internacionales, se refirió a ella como: “un modelo a seguir para todas las mujeres, en todos aspectos”; “una mujer que no necesita presentación, porque es conocida por todos”.

El equipo de Xóchitl Gálvez debe de sentir cada vez más el peso de la posible derrota de su candidata. No hay que olvidar que en el periodo de intercampañas realizaron un viaje a EU para darla a conocer en ese país. Xóchitl asistió al AS/COA en Nueva York y no recibió ningún elogio de los organizadores (por el contrario, fue abucheada por un grupo de migrantes); a diferencia de Claudia, que fue ampliamente reconocida por los organizadores y los asistentes que se dieron cita en el país para escucharla.

Segal aclaró que varios empresarios viajaron desde distintas partes del exterior para estar con ella, y señaló que el objetivo de la reunión era “comenzar un diálogo continuo” con quien, queda implícito, consideran tiene las mayores posibilidades de dirigir a México a partir su elección como presidenta, el próximo 2 de junio.

El Consejo de las Américas es una organización empresarial estadounidense que busca promover el libre comercio, la democracia y mercados abiertos en nuestro continente (Canadá, EU, México, el Caribe y Sudamérica). Los socios son empresas líderes globales que representan sectores como banca y finanzas, servicios de consultoría, productos de consumo, energía y minería, manufactura, medios, tecnología y transporte.

Segal destacó la trayectoria de Claudia como ingeniera, científica, académica, y política; y describió sus resultados como jefa de Gobierno en materia de seguridad, ambiente, mujeres y comunidades marginadas, promoviendo la educación y la cultura. En ese sentido, la candidata presentó un video para darles a conocer sus principales resultados como jefa de Gobierno de la CDMX, así como las propuestas de su proyecto de Nación. También, mantuvo un diálogo con Segal, donde explicó como fondeará sus principales planes en materia de energía y desarrollo económico del sureste de México, así como la transición energética que propone (incluyendo a Pemex). Sobre cambio climático mencionó que México tiene que contribuir a reducir emisiones, y detalló sus propuestas, priorizando su plan nacional hídrico. Habló sobre salud y educación, y cómo la tecnología y digitalización serán un elemento transversal en su proyecto. Y detalló su agenda de género, poniendo en el centro las necesidades de las mujeres.

Quizás lo más significativo del evento fue que en esta reunión Claudia definió la ruta que su gobierno seguirá con respecto a las relaciones entre México y EU. Sobre el T-MEC y el nearshoring, enfatizó la importancia de la negociación entre el sector público y el privado (habló de incorporar cadenas de valor en la relocalización de empresas).

Destacó que, formalmente en 2026, en principio se “revisará” (no renegociará) el T-MEC, lo que dependerá fundamentalmente de la voluntad política de los presidentes de los tres países que lo integran, que deberá hacerse en colaboración entre gobiernos, y con los empresarios de los sectores involucrados.

Señaló que es tanta la dependencia mutua entre México y EU que, “manteniendo ante todo la soberanía de nuestro país, y defendiendo a México, y los mexicanos y las mexicanas en el exterior, es factible hacer la revisión del T-MEC, sin grandes problemas”. Inclusive agregó que debe haber “cooperación para el desarrollo” para atender la migración y mencionó que en su plan contempla polos de desarrollo para generar posibilidades de trabajo en el sur del país y Centroamérica. Planteó que hay grandes oportunidades para promover la integración para los tres países que conforman el Tratado, para “trabajando juntos, facilitar las inversiones como generadoras de bienestar y sustentabilidad”.

La participación de Claudia fue aplaudida por los asistentes y por la presidenta del AS/COA, quien describió su presentación como “espectacular” y subrayó que,“ni siquiera en mi país en periodo de elecciones se tiene un plan tan extenso para un desarrollo tan fuerte. Impresiona que está dirigido para todo México, porque piensa en cada milla del país, en una prosperidad compartida”. “Su plan, sus ideas, sus sueños para su país, son extraordinarios”.

La postura de Claudia, que siempre antepone la soberanía de México frente a cualquier asunto que se discuta con EU, contrasta con la posición de Xóchitl, para quien debería de “dejarse de hablar” de “la idea de soberanía”, como lo mencionó en la pasada Convención Nacional Bancaria, cuando sin la menor noción de nacionalismo propuso una agencia de aduanas binacional entre México y Estados Unidos, sugiriendo la intervención de los estadounidenses en nuestro país.

La oposición sigue esperando “la sorpresa” que antes del 2 de junio modifique la tendencia actual de la mayoría de las encuestas en el país que mantienen a Claudia Sheinbaum como puntera indiscutible. Pero cada día que pasa hay más razones que reafirman la estatura política de Claudia, no solo a nivel nacional, sino también más allá de nuestras fronteras, que confirman sus posibilidades para que en la jornada electoral se convierta en la primera mujer presidenta de México.