La política mexicana asiste a uno de sus ejercicios de transformismo más cínicos de las últimas décadas. Bajo la bandera de la supuesta “defensa de las instituciones” y arropados por una marea rosa que pretendía vender pureza democrática, ha nacido Somos México (Somos Mx). Sin embargo, la fachada de este nuevo sello político no resistió ni una semana en pie. La reciente detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado por las autoridades federales de delincuencia organizada y contrabando de combustible —el denominado huachicol fiscal—, ha dejado al descubierto la verdadera naturaleza del movimiento: un reciclado de viejos operadores del régimen neoliberal que busca recuperar el control del erario para blindar sus negocios privados.

Este golpe judicial no es un hecho fortuito, sino la radiografía de una hipocresía estructural. El arresto de Ruffo Appel vincula directamente a la cúpula de esta organización con delitos de cuello blanco que sangran las finanzas nacionales. El negocio ya no es solo ideológico; es financiero. Para estos personajes de papel, fundar un partido político es la estrategia perfecta para obtener prerrogativas públicas, fuero de facto y una plataforma institucional idónea para el blanqueo de capitales y la legitimación de recursos de procedencia ilícita.

El Coro de la Hipocresía y los Defensores del Viejo Régimen

Detrás de Somos México operan los mismos nombres que durante años administraron la debacle del país o justificaron sus excesos. La detención de Ruffo Appel ha enmudecido a una dirigencia que solía sermonear sobre el Estado de Derecho.

Los Operadores del Pasado : Figuras como Guadalupe Acosta Naranjo , cuya trayectoria arrastra el estigma de haber secuestrado la burocracia del extinto PRD mediante fraudes internos en 2008 y de haber entregado la soberanía energética en el Pacto por México a cambio de prebendas, se consolidan hoy como los arquitectos de esta simulación.

Figuras como , cuya trayectoria arrastra el estigma de haber secuestrado la burocracia del extinto PRD mediante fraudes internos en 2008 y de haber entregado la soberanía energética en el a cambio de prebendas, se consolidan hoy como los arquitectos de esta simulación. La Falsa Bandera Ciudadana : Personajes como Emilio Álvarez de Icaza , que han transitado por el sistema bajo el disfraz de la sociedad civil independiente, operan hoy como validadores de una estructura que cobija a presuntos contrabandistas de hidrocarburos.

Personajes como , que han transitado por el sistema bajo el disfraz de la sociedad civil independiente, operan hoy como validadores de una estructura que cobija a presuntos contrabandistas de hidrocarburos. El Aparato de Propaganda : Para sostener esta mentira, el movimiento cuenta con el cobijo de su coro de aplaudidores en medios digitales. Espacios como Atypical Te Ve, el canal de Carlos Alazraki, se han convertido en trincheras dedicadas a desviar la atención, defendiendo lo indefendible y normalizando la corrupción del “PRIAN”. Desde esas plataformas se intenta lavar la memoria histórica de sexenios nefastos, pretendiendo que el país olvide que la mano derecha en seguridad del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, se encuentra hoy recluido en una prisión federal de los Estados Unidos precisamente por colaborar con el crimen organizado.

Renovación Moral y Soberanía Nacional: La Estrategia Sheinbaum-Harfuch

Frente al intento de restauración de estas mafias de cuello blanco, la respuesta del Gobierno de la República marca una línea clara e inflexible. La detención de Ruffo Appel en Ensenada demuestra que la llamada renovación moral no es una consigna de campaña, sino un eje operativo de la administración que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

A diferencia de las épocas de subordinación entreguista a agencias extranjeras, la estrategia de seguridad liderada por el secretario Omar García Harfuch se ejecuta bajo un tono inédito de colaboración internacional que prioriza, ante todo, la soberanía nacional. Las agencias del Estado mexicano actúan hoy con base en labores de inteligencia propias, desmantelando los brazos financieros de la delincuencia organizada y el huachicol industrial en puertos, aduanas y fronteras.

Modelo del Viejo Régimen (Somos México / PRIAN) Modelo de la Cuarta Transformación (Sheinbaum / Harfuch)

Uso de partidos políticos como escudos de impunidad y lavado de dinero. Fortalecimiento de la inteligencia financiera para desmantelar redes de cuello blanco. Subordinación de la seguridad nacional a estrategias dictadas desde el extranjero. Cooperación internacional respetuosa y defensa pulcra de la soberanía. Complicidad al más alto nivel gubernamental (Caso García Luna). Cero tolerancia a la delincuencia organizada y al huachicol fiscal, sin importar el color político.

La captura del militante estrella de Somos México en su debut electoral confirma que las instituciones ya no están al servicio de los negocios del poder. Al retirarles la máscara rosada, lo único que queda a la vista es el intento desesperado de una élite por eludir la justicia y seguir viviendo a expensas de la nación. La transformación avanza demostrando, con hechos y cifras, que los intocables del pasado hoy deben rendir cuentas ante la ley.

Definitivamente ¡¡¡NO somos iguales!!! La transformación va y Morena sigue dando ejemplo de integridad y de resultados.