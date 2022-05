Se dijo en este espacio. Tras la jornada de revocación de mandato. El Presidente López Obrador tuvo espacio para el análisis. Se revisaron números, circunstancias, hechos. Quién sí operó eficazmente. Quién no. Quién ni siquiera lo intentó. Se dijo y hoy se palpa. El titular del ejecutivo federal, ya tiene la información que necesitaba para la toma de decisiones.

Con elecciones en seis estados a la vuelta y sus gallos presidenciales en el ruedo, todos se mueven. Gobernadores, senadores, diputados federales y funcionarios federales.

La semana pasada fue en Durango el epicentro. Este fin de semana fueron Tamaulipas, Hidalgo y Aguascalientes. Claudia Sheinbaum en Tamaulipas, apoyando a Américo Villarreal. Adán Augusto para respaldar a Julio Menchaca en Hidalgo. Marcelo Ebrard en Aguascalientes en favor de Nora Ruvalcaba.

Hasta ahí se antoja que los tres punteros al interior de Morena se muestrearon por igual. Pero que Adán Augusto fuera quien inaugurara el Tianguis Turístico en Acapulco, en representación del presidente López Obrador, es un mensaje que debe acalambrar a más de uno, o una.

El Tianguis Turístico es el foro internacional para negocios más importante de un sector económico que representa hasta un 8.3% del PIB. Al evento acuden importantes tomadores de decisiones de diferentes lugares del mundo. En la industria turística todo es bonito. La gastronomía, los destinos, la cultura. Es una actividad económica por demás noble. Sin duda ha sido un escaparate de lujo para el Secretario de Gobernación.

Sinaloa en el Tianguis Turístico

Por cierto, Sinaloa con una participación que pudo dar para más. La secretaria de turismo del estado siente pasos. Porque su trabajo ha dejado mucho que desear. Se ha limitado a “turistear” por algunos municipios del estado. Los acuerdos del Presidente y el Secretario Miguel Torruco con el gobernador Rubén Rocha Moya han salvado a Sinaloa. En este espacio se habló del Chepe y su importancia en FITUR 2022, así como las Islas Marías como nueva oferta turística para el extranjero que visita tierra sinaloense.

En esta ocasión, nada interesante. Pueblos mágicos y ya. Sinaloa no lleva un proyecto alternativo o vanguardista en materia turística. La secretaria actual cubre una cuota política. Hay quienes no han entendido la ideología del mandatario sinaloense. Los cargos públicos no son un regalo. Son una oportunidad para servir a la sociedad.

En ese sentido, Rocha ya dio la muestra. Los sinaloenses exigen y merecen resultados. El gobernador piensa entregarlos. Para ello, no dudará en remover del cargo a quienes no den el ancho. Esa señal ya ha sido dada. En 10 días se fueron los secretarios de Salud y Bienestar. De ese tamaño es el talante y el compromiso.

Cuén pecó de soberbio y le jugó doble juego al mandatario sinaloense. Ruth Díaz no quiso o no supo hacer equipo al interior ni con el Delegado de Programas para el Desarrollo, Juan de Dios Gámez. La secretaria de turismo Rosario Torres Noriega, simplemente no ha dado el ancho. Súmele usted, que también es cuota del Partido Sinaloense, el mismo partido que se desmorona y del que el ex secretario de salud es líder moral.

En definitiva. El gobernador Rocha Moya navega en aguas tranquilas. No le tiembla la mano para dar golpe de timón en aras de continuar por esa tranquilidad que lo lleve a buen puerto. Cada vez suma perfiles más aptos y leales a su proyecto de estado. Los compromisos los deshacen quienes no pueden sostenerlos, quienes no dieron el ancho y tuvieron que irse. Si no, ahí estuvieran.

A propósito, Rocha se dio tiempo de estar también en Hidalgo y Aguascalientes, en el primero junto con Adán Augusto para respaldar a Julio Menchaca y en el segundo para apoyar a Nora Ruvalcaba. El gobernador de Morena mejor evaluado teje fino, muy fino.

Vanessa Félix en Twitter: @jvanessafelix