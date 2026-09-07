A estas alturas, cuando analistas y sociedad continúan examinando el informe de actividades de la presidenta, sigue latente la cadena de logros ahora que iniciará la gira de agradecimiento de la jefa de Estado. Además de expresar gratitud por el apoyo incondicional de la población, estas visitas representan el entorno propicio para dar a conocer el impacto de las acciones concretadas en el país. La propia Sheinbaum, bajo una logística cuidadosamente organizada, recorrerá cada uno de los enclaves para rendir cuentas ante el pueblo de México. Intensificar esta dinámica, acorde con el ritmo de trabajo de Claudia, permite observar un ejercicio que fortalece los lazos de comunicación con la ciudadanía. De hecho, las visitas se caracterizan por un ritmo dinámico en el que destacan los avances que han consolidado el proyecto de transformación.

Como sabemos, hace unos días visitó Morelos. Puede decirse que ese enclave, ahora que la presidenta decidió recorrer el país, fue el punto de partida para viajar al norte, centro y sur del territorio nacional con una sola consigna: mostrar datos y estadísticas del desarrollo, pero también transmitir el mensaje de que esto apenas comienza. Asumiendo esa posición, la mandataria visitó el estado de San Luis Potosí antes del fin de semana con la presencia de 21 mil potosinos y potosinas. Las interpretaciones sobre lo ocurrido son amplias. De manera formal, se ratificó la buena coordinación con el gobernador Ricardo Gallardo, considerado uno de los servidores públicos más eficientes de las 32 entidades federativas. Basta escuchar el discurso de Sheinbaum para observar el grado de cooperación que existe en temas de seguridad, obra pública e infraestructura.

La cantidad de personas que se reunió en San Luis Potosí, jaladas por el poder de convocatoria de Gallardo, confirma que su presencia constante con el pueblo sigue siendo inmensa. Desde días previos, la expectación por su llegada generó una gran algarabía. No es para menos: la jefa de Estado ha alcanzado cifras récord de aprobación ahora que cerró formalmente las labores del segundo año. Los instrumentos de rendición de cuentas, sustentados en acciones concretas, dan cuenta de ello y de muchos aspectos más. Con habilidad política, Claudia sabe que es indispensable visitar los enclaves para medir el pulso social, pero también para escuchar de viva voz las inquietudes y demandas de los protagonistas. Ninguna de ellas, por cierto, se dejan de lado. Personalmente, tomando nota, Sheinbaum recoge las preocupaciones y las canaliza a las instituciones correspondientes para su atención inmediata.

También es evidente, ante los ojos de todos, la solidez que existe en la comunicación y coordinación para la expansión de los programas sociales. La oposición los critica; sin embargo, es claro que esta política, por su enorme sentido de identidad, constituye uno de los pilares más sólidos del proyecto de transformación. En estos recorridos —realizados por todo el país— la mandataria ha garantizado su ampliación. De primera mano, por ejemplo, supimos que las becas para estudiantes seguirán enfocándose en cada rincón, especialmente en comunidades de difícil acceso. Hasta allá, téngalo por seguro, llegará un servidor público para engrosar el padrón de beneficiarios. Esa es la evidencia de que es posible cumplir cuando hay responsabilidad y compromiso.

Ese compromiso, convertido en el eslogan de este segundo informe, es el que la presidenta defiende en cada uno de sus discursos. Cumpliendo a cabalidad con ello, ahora que ha decidido recorrer el país, podemos atestiguar que, además de la paz que reina en muchas entidades, también ha sido posible que la salud, la educación, la movilidad y el medioambiente avancen por la ruta diseñada por Sheinbaum. Estos recorridos, analizados con detalle, también permiten observar el despliegue de políticas que la presidenta puede presumir con un desempeño excepcional, respaldado por el 74 % de aprobación según la metodología publicada por MetricsMX.

Al avanzar por las entidades, la presidenta fortalece un ejercicio de rendición de cuentas que, además del intercambio directo, sirve para preparar el terreno a fin de que otras acciones se concreten en este momento en el que la obra y la infraestructura están revolucionando la transformación. Incluso en estos periodos de construcción —coherentes con lo que se dice y se hace— vemos que estamos avanzando, porque el poder de las instituciones, para lo que fueron diseñadas en esencia, sirve para cambiar y mejorar la calidad de vida de millones de familias.

Notas finales

Ya que hablamos de las giras de la presidenta —como está previsto en su equipo de avanzada—, se recorren dos, tres o hasta cuatro entidades federativas por día. Con ese ritmo, de mantenerse, concluirá pronto la rendición de cuentas ante la población civil. Una vez que ello ocurra, justo en el calor de las definiciones, la dirigencia nacional de Morena continuará con los nombramientos de coordinadores estatales, consciente del amplio dominio que muchos protagonistas han acumulado en materia de convocatoria. Uno de esos activos, llamado a encabezar la coalición Seguimos Haciendo Historia en Michoacán, es precisamente Raúl Morón.

Existe, por así decirlo, una deuda política con él, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le arrebatara una designación que había ganado con categoría en vísperas del ejercicio democrático de 2021. Aquello representó un retroceso en su momento. Con esa premisa, el senador ha recibido el respaldo explícito de la presidenta en diversas conferencias matutinas y, en consecuencia, ha incrementado el apoyo del grueso de la sociedad michoacana.