Desde niña siempre supe que sería abogada. Me inspiré en mi tamaulipeca favorita, la mujer más inteligente que he conocido, quien me compartía su propio sueño, a ella le hubiera encantado estudiar derecho, pero la vida la llevó por otro camino.

Con orgullo, puedo decir que estudiar esta carrera ha sido mi mayor acierto, pues me ha brindado las herramientas necesarias que me ayudan día a día en mi vida personal, política y como servidora pública.

En este día, expreso mi más profundo reconocimiento a mis colegas, así como a las y los estudiantes que se están preparando en las aulas, juntas y juntos impulsemos un sistema de justicia más humano, equitativo y accesible para todas y todos. Nuestra profesión exige una brújula moral inquebrantable.

Aquel anhelo de la infancia, alimentado por el ejemplo de resiliencia y sabiduría de esa gran mujer, mi abue Fela, se convirtió con en mi vocación y en mi herramienta más poderosa. El derecho me dio la estructura mental para entender que las leyes no son textos fríos e inamovibles. Las leyes son instrumentos vivos que deben servir para proteger a las y los ciudadanos y corregir las desigualdades sociales.

En mi trayectoria dentro de la política y el servicio público, cada artículo y cada principio jurídico aprendido ha sido un escudo para defender el bienestar colectivo. Legislar, gobernar o administrar sin perspectiva legal es avanzar a ciegas. Por eso, la abogacía es una responsabilidad que va más allá de un despacho. Es un compromiso diario con la transparencia, la legalidad y la justicia social.

A las nuevas generaciones que hoy se forman en las aulas les digo que abracen esta carrera con pasión y con un alto sentido ético. El futuro de nuestro país necesita abogadas y abogados que desde diferentes trincheras busquen transformar realidades y devolverle a la sociedad la confianza en sus instituciones.

Celebro este día honrando mis raíces, recordando de dónde vengo y reafirmando mi compromiso de seguir trabajando por una sociedad donde la justicia no sea un privilegio de pocos, sino un derecho de todos y todas.

Jennifer Islas. Abogada, política y conferencista.

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