Históricamente, el matrimonio se nos vendió como la meta, el único “lugar feliz” al que debía aspirar una mujer. Como sociedad, es hora de actualizar ese guion: la verdadera meta no es el altar, sino la autonomía.

La educación como cimiento

El primer acto de rebeldía y amor propio para una niña o adolescente es terminar su educación. La escuela no sólo entrega un título, entrega las herramientas críticas para entender el mundo y el criterio para decidir sobre el propio cuerpo y futuro. Un matrimonio temprano suele ser un interruptor que apaga estas oportunidades.

La independencia económica no es un lujo es un escudo contra la violencia

Ser económicamente independiente es, literalmente, tener la llave de la puerta.

Permite que una mujer esté en una relación porque quiere, no porque necesita que alguien la mantenga.

Otorga el poder de decisión sobre el presente y la seguridad del futuro. Rompe el ciclo de dependencia que, por generaciones, obligó a nuestras ancestras a resistir en silencio.

No podemos ignorar la realidad, la dependencia financiera es uno de los hilos más fuertes que atan a una mujer a un entorno violento.

Tener recursos propios reduce drásticamente el riesgo de caer en dinámicas de abuso de poder. Contar con ahorros o un ingreso estable es el plan de escape más efectivo cuando el hogar deja de ser un lugar seguro. La libertad de movimiento empieza en la cuenta bancaria.

El nuevo mensaje

A nuestras niñas y jóvenes debemos decirles: sueñen con el amor si así lo desean, pero construyan primero su propio mundo. Que su objetivo sea ser dueñas de su vida, de su tiempo, de su dinero y de sus decisiones. Porque una mujer que no depende de nadie para subsistir, es una mujer que nadie puede someter

La independencia no es soledad, es la libertad de elegir su camino.

Juntas y juntos impulsemos una vida donde las mujeres sean económicamente independientes.

Jennifer Islas. Política y conferencista