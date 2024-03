“No escuchar al que nos habla, no sólo es falta de cortesía, sino también de menosprecio. Atiende siempre al que te hable; en el trato social nada hay tan productivo como la limosna de la atención.” HONORÉ DE BALZAC

“Mujeres que retuercen lo que no pueden dominar y desprecian lo que no pueden entender.” STEPHEN KING

“Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Que un todavía No tiene caso Si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo con estrellas que no brillan Yo te quería Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría” <br/> LUCERO / MIJARES

Mucho debe sopesar Claudia Sheinbaum el asistir o no a la Universidad Iberoamericana CDMX. Si su asesor fuera Peña Nieto —o Mario Delgado— de seguro le dirían que no fuera (hay que recordar el famoso #YoSoy132 o el juego de escondidillas en el baño). Si su mentor es López Obrador —que lo es— ¿por qué decirle que no vaya si a él le fue bien tan bien cuando le tocó asistir? Tal vez porque a AMLO se le dan esos foros o porque en el fondo sabe que no haber ido al primer debate del INE en el 2006 (en un principio algo tan insignificante), le terminó costando la Presidencia…

Aunque, dicha sea la verdad, AMLO conoce bien que a Claudia le debe ir haciendo camino con su ‘gira de la despedida’. No queda de otra… Sí, el la gira el primer mandatario le va “suavizando” el ambiente y, dos pasos —días— después, llega Claudia al mismo lugar. Pero, ¡oh detalle!, el presidente no puede hacerle el mismo favorcito con lo de la Ibero…

Aunque, pensándolo bien, quizá le dirá a su candidata que no vaya a la Iberoamericana. Digo, con eso de que Andrés Manuel se ha vuelto un maestro del desaire…

Sus últimas cerrazones: no querer hablar con las madres buscadoras, los portazos a las mujeres del 8M (del 2020 a la fecha) y darle la espalda a los padres de los 43. Desaires que se le revierten…

En fin. El hecho es que, en el caso de Claudia Sheinbaum, no haber ido a la reunión de CitiBanamex, tampoco con el ITAM, ni con el Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, le va sumando puntos en contra. Espero que hagan bien sus cuentas…

El equipo de Sheinbaum ya mandó decir que se está ponderando el asistir o no a la Ibero; la candidata usa de parapeto el “estoy privilegiando el recorrido por el país”. Interesante ejercicio, pero incompleto.

Verán ustedes: los recorridos —llámense giras, reuniones, juntas, mítines, asambleas, concentraciones— son muy importantes, pero la diferencia de estos con los foros es que, en estos últimos, se permite a los participantes preguntar a los candidatos y esperan tener respuestas que ayuden a conocer cómo piensan gobernar. No solo eso, son foros que terminan transmitiéndose por redes sociales, radio y TV y mucha gente se entera más en ellos. La popularidad se va construyendo de boca en boca, poco a poco.

Pero también es cierto lo siguiente: Claudia ya da por perdido el voto en foros, tipo el de la Ibero.

Por otra parte me pregunto si aquello de que no hubiera debates internos en Morena entre las corcholatas de la 4t fue una concesión de López Obrador a la candidata en contra de Marcelo Ebrard.

Otra cosa: el no participar en foros dice mucho de Claudia y de su compromiso con la gente. Establece también —una vez más— que Claudia no quiere salirse del guion y eso incluye no estar donde no puede controlar la situación. Demasiados “no”; mala señal. ¿Será que Claudia —de ganar— pretende gobernar para unos y no para otros?

Quienes la conocen de manera más cercana, dicen que es muy buena en “corto” y plantea sus propuestas (las suyas) de manera clara. Una pena que rechace hacerlo en foros varios.

Igual que Hamlet, el trágico príncipe de Shakespeare, Claudia debe meditar si ir o no ir a la Ibero. No vaya ser que después le digan (y se diga a sí misma): ‘Me tenías, mas hoy ya solo te deseo buena suerte’.

Giros de la Perinola

1. Marcelo Ebrard se lleva el Oscar al mejor actor secundario por su genuflexión (doblez, diría Paco Ignacio Taibo II) ante Claudia Sheinbaum. Miren que aceptar un séptimo lugar, y no el primero, en las listas para el Senado…

2. Pero ‘la estatuilla por el mejor doblez’ tiene versión femenina: acceder a que al ex canciller forme parte de su equipo de campaña aunadas las miles de veces que Sheinbaum se ha plegado a lo que le dicte un macho llamado Andrés Manuel López Obrador. Ni una lealtad absoluta al obradorismo lo justifica.