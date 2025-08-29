Uno de los hombres más poderosos e influyentes de la historia es el rey David, no sólo fue un gran conquistador y un extraordinario político que reunificó lo que ahora llamamos Medio Oriente , fue un hombre cabal, íntegro y virtuoso.

El rey David con su inmensa intención de transformar a la humanidad escribió el "Libro de los Salmos", que ha sido inspiración para grandes líderes de la historia, incluyendo a Martin Luther Kimg.

Construyó el “Muro de los Lamentos” que se mantiene íntegro en Jerusalem, y que es visitado hasta por Donald Trump.

Voy a exponer dos teorías muy significativas sobre el rey David, además de la que publiqué sobre la posibilidad de que fue zurdo.

En primer lugar, se sabe que el rey David era pelirrojo, en la Biblia se describe que Esav, el hermano gemelo de Jacob, hijos de Isaac, era también pelirrojo, él fue el autor intelectual del asesinato del rey Nimrod de Mesopotamia, por eso en la Biblia posteriormente se consideró como persona non grata, aunque existe controversia al respecto, pero el rey David pudo haber tendió descendencia directa de Esav por el hecho de haber sido pelirrojo también.

La segunda teoría es sobre la tumba del rey David que hasta ahora se encuentra en la ciudad amurallada de Jerusalem, y que es muy visitada por turistas de todo el Mundo, yo creo por muchas razones que el cuerpo del rey David no se encuentra ahí, seguramente por la grandeza que tuvo y por su trascendencia espiritual que quiso tener, buscó el lugar donde fue enterrado Moisés para descansar junto a él, tal como lo buscó Napoleón Bonaparte cuando conquistó Egipto e Israel, pero sin éxito.

Para el rey David sí era muy importante el lugar donde descansaría su cuerpo, por eso, repito, quiso hacerlo junto a Moisés, principio que después rebatió su propio hijo Salomón en su libro Eclesiastés, y quien fuera aún más sabio.

El rey Salomón fue por nepotismo el último monarca judío de relevancia política, fue el que finalmente construyó el gran templo protegido por la muralla que construyó su padre, incluyendo al Muro de los Lamentos, y fue ahí donde se consolidó la masonería como tal.

Cuando a Jesús lo coronaron rey en la última cena, los romanos se enteraron de dicha coronación, y fue cuando decidieron iniciar su persecución con las consecuencias históricas que todos sabemos, los romanos sabían muy bien que un rey de Israel los podía dominar, tal como lo hubiera hecho David, Salomón, o el mismo Saúl, antecesor de David, por eso acabaron con la vida de Jesús.

Por último, sería interesante analizar que hubiera sucedído si Israel en su independencia hubiera nombrado a un monarca, tal como existía en Inglaterra la reina Isabel II de quien se independizó, o como existen hasta ahora en España o Suecia, o en países árabes como Arabia Saudita, Emiratos árabes, Jordania o Qatar.