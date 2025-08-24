Israel lanza bombardeos contra Yemen por supuesta presencia de fuerzas hutíes.

Este domingo 24 de agosto se reportó que Israel lanzó una nueva ofensiva con ataques aéreos y bombardeos hacia Yemen, argumentando la presencia de fuerzas hutíes.

En tanto, los enfrentamientos comenzaron tras el inicio de la guerra en Gaza, después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, y se han mantenido desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.

Ataques aéreos israelíes impactaron la capital de Yemen esta domingo, días después que los rebeldes hutíes dispararan un misil hacia Israel.

Los hutíes, respaldados por Irán, señalaron que los ataques impactaron en distintas áreas de Saná.

El Ministerio de Salud dirigido por los hutíes señaló que al menos dos personas murieron y otras 35 resultaron heridas.

La televisora satelital rebelde Al-Masirah reportó un ataque contra una compañía petrolera, y un video difundido en las redes sociales mostró una bola de fuego saliendo de ese sitio.

El ejército de Israel indicó que atacó las plantas de energía Asar e Hizaz, calificándolas como “una instalación de suministro eléctrico significativa para actividades militares”, junto con un sitio militar donde se encuentra el palacio presidencial.

“Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han destruido el palacio presidencial hutí en Yemen y atacado depósitos de combustible y plantas eléctricas” Comunicado de fuerzas israelíes

Por su parte los hutíes han lanzado misiles y drones hacia Israel y han atacado barcos en el Mar Rojo durante más de 22 meses, bajo el argumento de que están atacando en solidaridad con los palestinos en medio de la guerra en Gaza.

Nasruddin Amer, subdirector de la oficina de medios hutíes, afirmó que los últimos ataques aéreos no disuadirán a los rebeldes y prometió continuar la ofensiva contra Israel.

Los bombardeos israelíes fueron los primeros en impactar Yemen desde hace una semana, cuando Israel anunció que había atacado infraestructura energética que creía era utilizada por los rebeldes.

Los ataques más recientes suceden tras la afirmación de los hutíes de haber lanzado un misil recién equipado hacia Israel el viernes, incluyendo como uno de los objetivos el aeropuerto más grande del país, Ben Gurion.