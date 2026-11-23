La clave de toda alianza es, desde luego, la capacidad que se tenga para ponerse de acuerdo. También se sabe que, para que esto funcione, de un modo u otro, las fuerzas que formen una coalición tienen que perseguir los mismos intereses para lograr penetrar en el electorado. Otro de los aspectos clave es que las condiciones sean propicias; es decir, tener conexión e izar la misma bandera en un proyecto duradero.

Tomando en cuenta esos factores, lo vemos con claridad: PAN y PRI no reúnen esas características. Lo suyo, producto de un profundo fracaso, no ha rendido dividendos porque ambas fuerzas pactan compromisos única y exclusivamente para el reparto de posiciones, más que para impulsar un proyecto político que beneficie directamente a la población. Hace poco, sin ningún escrúpulo, Marko Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano se colocaron en la primera posición de las listas plurinominales para el Senado de la República. Orgullosos de ello, argumentando que respondían al trabajo delegado por las bases de sus partidos, lo único que provocaron fue que la gente, actuando a la altura de las circunstancias, les diera la espalda.

Eso nos ratificó que hay ecuaciones que fracasan por todo el entorno que las rodea. Recién se supo que el dúo del PRIAN regresaría y que nuevamente trabaja en el reparto de posiciones; la sociedad plasmó su malestar en las encuestas de renombre. El verdadero problema es que al PRI y al PAN, por el lastre de la corrupción que los persigue, les importan muy poco las políticas públicas. Lo suyo, en términos de puestos y cargos, radica más en seguir conservando espacios de primer nivel para tener acceso a las prerrogativas. Eso, sencillamente, pone al descubierto los límites de un binomio que no cumple con un deber social, sino con intereses unilaterales.

Pese a esa estrategia, se supo que ambos partidos perdieron simpatías en la intención del voto de cara al proceso electoral que se avecina. Son fracturas muy difíciles de cicatrizar. Aun así, las opciones para ambos son limitadas porque, de manera contundente, perderían Chihuahua y Querétaro. Este último enclave, aún anclado a la causa del panismo, podría ser ganado por Santiago Nieto, quien está provocando una nueva correlación de fuerzas entre los aliados.

Todo eso será posible actuando con responsabilidad y con la suma de los partidos Morena, PVEM y PT. Podemos decir, a partir de los resultados observados en retrospectiva, que se presenta una nueva oportunidad para que la coalición Seguimos Haciendo Historia aplaste al PRIAN. En este periodo preelectoral, por ejemplo, esa alianza se ha sellado en la mayoría de las entidades. Sin embargo, hay puntos donde aún se exploran alternativas para concretar un pacto de unidad.

Hasta donde estamos enterados, se avanza principalmente en Michoacán, Nuevo León y Zacatecas. En esas tres entidades, por lo que ha trascendido, se pondrá en marcha un mecanismo de evaluación para medir al coordinador de Morena y PVEM frente a la carta que ponga sobre la mesa el Partido del Trabajo. Nos da la impresión de que no será una tarea sencilla por las resistencias que se han formado. Empero, sabemos que los tres partidos se necesitan entre sí, no solo para legitimar el resultado, sino para ganar la gubernatura y el mayor número de distritos.

Por la experiencia de Coahuila, donde se dividió el voto, queda claro que, si no existe una alianza, es muy probable que el resultado sea adverso para la izquierda. Puede ser algo muy similar a lo que se esté gestando en Michoacán, Zacatecas y Nuevo León. Hasta donde sabemos, hay pláticas y encuentros paralelos con las dirigencias nacionales. Aunque cada uno mantiene su posición, al final debe imperar la flexibilidad y, por lo tanto, dar el brazo a torcer ahora que afloran las discrepancias.

Es verdad que cada uno de los partidos se ha pronunciado y ha defendido su postura. El punto es que existen inconformidades con los resultados y con la manera en que se ha excluido a perfiles potencialmente competitivos.

Por eso Morena, como respuesta a la resistencia del Partido del Trabajo en algunos enclaves, debe flexibilizarse y abrir el compás para ceder. En Michoacán, de no existir un acuerdo de unidad, podría surgir como alternativa para un amplio sector de la sociedad el Movimiento del Sombrero, encabezado por Grecia Quiroz. Para contrarrestar ese efecto, no debe haber negativas para construir consensos que abran la puerta a la coalición, sino un pacto de unidad para que la izquierda triunfe.

Morena, PVEM y PT son piezas medulares. Haciendo un recuento de la elección pasada, en la que perdió Silvano Aureoles, los votos del PT marcaron la diferencia. Hoy, sin ser ajenos a la realidad, si no hay unión, la 4T puede sufrir una dolorosa derrota en tierras purépechas. No hay que descartar esa posibilidad. La solución es, ni más ni menos, flexibilizar y democratizar el proceso, porque cada uno de los partidos que integran esta alianza tiene derecho a encabezar gubernaturas. Eso está en manos de las dirigencias nacionales, que tendrán la última palabra en este último tramo de 2026.

Notas finales

Uno de los presidentes municipales mejor evaluados de México es, efectivamente, Julio Arreola, edil de Pátzcuaro, Michoacán. Incluso, una amplia mayoría ha visto con buenos ojos su legítimo derecho a participar por un distrito local ahora que se abrió el periodo de registros en Morena. De hecho, le resultó muy favorable someterse a una encuesta interna, pues recordemos, ha colocado a esa región en lo más alto, no solo en el plano nacional, sino también en el internacional.

Hace algunos meses, por ejemplo, la revista Forbes nombró a Pátzcuaro como una de las ciudades más acogedoras del mundo. Muy pocos pueden presumir de un reconocimiento de esa magnitud.