En medio de un clima marcado por la incertidumbre, la polarización y la fragilidad institucional, hablar de esperanza puede parecer un acto de ingenuidad. Sin embargo, en Monterrey ocurrió algo muy alentador: más de 12 mil personas se reunieron para afirmar que la familia es el pilar más sólido para reconstruir el tejido social.

Así arrancó el IV Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) 2026 bajo el lema “Familias Forjadoras de Esperanza. Construyendo juntos un mejor futuro para todos”.

El mensaje central fue claro y contundente: la familia no es parte del problema; la familia es parte fundamental de la solución.

En la inauguración se recordó que este encuentro representa una pausa frente a la ansiedad del mundo actual. Y esa idea no es menor. Vivimos acelerados, hiperconectados, saturados de información y, paradójicamente, cada vez más solos. Frente a ese escenario, la familia ofrece algo que ninguna política pública ni ninguna red social puede sustituir: pertenencia, identidad y amor incondicional.

Se afirmó también que el amor de la familia no conoce fronteras y constituye la fuerza más poderosa para transformar la sociedad. No se trata de una frase emotiva para un discurso inaugural; es una verdad que se comprueba todos los días en los hogares donde se educa con responsabilidad, donde se aprende el valor del esfuerzo, donde se enseña el perdón y donde se forma el carácter.

Monterrey, ciudad forjada en el trabajo y la perseverancia, sirvió como símbolo perfecto para recordar que las familias también se forjan: en la fidelidad, en la resiliencia y en la decisión constante de amar incluso cuando las circunstancias no son ideales.

Pero el Congreso no se limitó a discursos inspiradores. Lanzó una advertencia necesaria: cuando la familia deja de ser prioridad en la vida personal y en las políticas públicas, aumenta la fragilidad social. Basta mirar alrededor. Violencia, adicciones, depresión juvenil, abandono y desintegración comunitaria no surgen en el vacío; prosperan donde los vínculos están debilitados.

La familia sostiene a la sociedad. Es el primer espacio donde se aprende a amar, a confiar y a construir futuro. Es el primer motor de desarrollo humano, social y espiritual. Es ahí donde nacen los ciudadanos que transforman comunidades y construyen la paz. En otras palabras: no estamos hablando de nostalgia ni de idealización. Estamos hablando del núcleo donde se forma el capital humano y social de México.

El IV Congreso Internacional de las Familias reunió a más de cien especialistas y líderes nacionales e internacionales para ofrecer herramientas concretas que fortalezcan matrimonios, acompañen a niños, adolescentes y jóvenes, y mejoren la funcionalidad familiar. Ese es un punto fundamental. No basta con defender a la familia en el discurso; hay que fortalecerla en la práctica.

El llamado fue claro: gobierno, medios de comunicación, iniciativa privada, sociedad civil y comunidades religiosas deben trabajar juntos por el bien más preciado que posee la sociedad: la familia. No se trata de imponer visiones ni de politizar el concepto. Se trata de construir un ecosistema que reduzca factores de riesgo y genere redes de apoyo reales.

También se subrayó algo clave: la familia no es una receta mágica, sino una promesa que exige compromiso constante. Es trabajo diario. Es presencia. Es coherencia. Es tiempo invertido en los hijos. Es diálogo en medio del desacuerdo. Es responsabilidad compartida.

En un país marcado por divisiones ideológicas, la familia puede convertirse en un punto de encuentro. Todos venimos de una. Todos aspiramos a formar o sostener una. Todos sabemos que cuando el hogar está fuerte, la persona está fuerte; y cuando la persona está fuerte, la comunidad también lo está.

Las grandes transformaciones no comienzan únicamente en las reformas legislativas ni en los programas gubernamentales. Comienzan en la mesa del comedor, en la conversación entre padres e hijos, en la educación en valores, en la disciplina acompañada de cariño, en el ejemplo que forma más que mil discursos.

“Cambiemos el mundo, familia por familia” no es un eslogan romántico; es una estrategia social de largo plazo. Si queremos reducir la violencia, fortalecer la cohesión social y recuperar la confianza comunitaria, debemos comenzar por fortalecer la institución que forma personas libres y responsables.

Hoy México necesita esperanza. Y la esperanza no se decreta; se construye. Se forja en hogares estables. Se fortalece en matrimonios comprometidos. Se multiplica cuando los padres asumen su papel formador. Se consolida cuando la sociedad reconoce que invertir en la familia no es un gasto, sino la política pública más inteligente.

En X: @pablomieryteran