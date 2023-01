La estrategia de tensión es un término utilizado para describir una serie de atentados y actos de violencia que tuvieron lugar en Italia en la década de 1970 y principios de los años 80. Estos atentados fueron cometidos por grupos extremistas neonazis, que tuvieron como objetivo crear un clima de inestabilidad y caos en el país.

Con sus respectivas diferencias de contexto y costo en vidas humanas, veo un símil entre lo ocurrido en aquel país hace 4 décadas y la campaña de sabotaje contra el pueblo que utiliza el metro de la CDMX, intentando responsabilizar de estos accidentes y personas muertas y heridas a la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Digo esto porque no es normal en lo estadístico que 3 de los últimos 5 accidentes con saldo rojo en este medio de transporte hayan ocurrido durante el gobierno de Claudia. Tampoco es normal el empuje que medios e “influencers” carroñeros de derecha han hecho a estos accidentes, siendo que históricamente a la ultraderecha no le importa ni las clases trabajadoras ni el transporte público.

Existen también similitudes con el intento de descarrilar al propio presidente con el desafuero en 2005. Supongo que Claudia se ha comportado con tal honestidad en su gobierno y en su vida personal que no se le pudo atacar con argucias legales, por lo cual ahora, con esta “estrategia de tensión”, se intenta sembrar la idea de que es una gobernante incompetente, no con el propósito de que Morena no logre quedarse con la presidencia -eso es una imposibilidad mientras Andrés Manuel siga siendo la enorme figura qué es-, sino con sacarla de una posible candidatura presidencial y de arrebatarle a Morena la CDMX.

Hay que cuidar la integridad de los millones de usuarios diarios del metro, ya que la derecha asesina es la misma en todas partes -Perú, Brasil, Estados Unidos- y son capaces de cualquier acto barbárico con el fin de afectar a Sheinbaum, al propio presidente y a la 4T.