Durante meses, la narrativa de la oposición se ha centrado en augurar tormentas financieras, colapsos institucionales y el fin de la certidumbre económica. Sin embargo, el arranque y consolidación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece un panorama que no se construye con opiniones, sino con realidades estadísticas e institucionales irrefutables. En el debate político moderno, la retórica vacía del PRIAN se estrella de frente contra un muro de datos duros y un liderazgo de nivel global. Es hora de hacer las preguntas correctas, esas que la derecha prefiere esquivar.

El mito del desgaste: El fenómeno de las encuestas y el territorio

Primera pregunta obligada para una oposición huérfana de argumentos: si el rumbo del país es el “desastre” que pregonan, ¿cómo explican que 2 de cada 3 mexicanos evalúen positivamente a la presidenta Claudia Sheinbaum?

Las mediciones de las encuestadoras más serias y rigurosas del país —como Parametría, Mitofsky y De las Heras— coinciden en un hecho histórico: con un 66% de aprobación, la mandataria no solo goza de una estabilidad y fortaleza política inéditas, sino que se encuentra mejor evaluada que el propio Andrés Manuel López Obrador en el mismo periodo de su sexenio.

Esta solidez en la percepción ciudadana no es fortuita; responde a una jefa de Estado que gobierna con la cabeza fría, cuya estatura internacional ha quedado demostrada al capitanear con firmeza y dignidad las complejas presiones comerciales y políticas de Donald Trump. Mientras tanto, en todo el territorio nacional, Morena sigue posicionándose muy por encima de cualquier fuerza política. La oposición simplemente se ha quedado sin proyecto, sin discurso y, sobre todo, sin calidad moral.

¿Fuga de capitales? Los mercados tienen otros datos

Segunda interrogante: Si México camina hacia el abismo, ¿cómo explican que hayamos cerrado el ejercicio previo con una cifra histórica de 40,871 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), y que el primer trimestre de este año haya roto un nuevo récord absoluto con 23,591 millones de dólares? Los inversionistas globales no inyectan miles de millones de dólares por simpatía ideológica; lo hacen por certeza jurídica, disciplina fiscal y estabilidad cambiaria.

El éxito del Plan México y la implementación de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) están descentralizando la riqueza tecnológica. Un ejemplo claro ocurre en Puebla, donde el megaproyecto farmacéutico, biotecnológico y de pruebas clínicas de alta especialización ya avanza a un 90% en su infraestructura, consolidando la soberanía sanitaria nacional y generando más de 3,500 empleos altamente calificados. La confianza del capital privado es tan sólida que figuras de la talla de Carlos Slim han refrendado planes de inversión por 5,000 millones de dólares para este periodo. ¿Dónde está, entonces, la supuesta desconfianza de los mercados?

Sustentabilidad y Soberanía: El fin del falso dilema

Tercera interrogante: ¿Por qué la derecha insiste en que defender la soberanía energética nos aísla del futuro verde? Bajo la conducción de una científica ambiental en la presidencia, México demostró que la soberanía y la sustentabilidad no son opuestas. Hoy, se tiene la autorización inmediata para 5,000 megawatts de energía limpia privada y está en marcha el concurso para otros 11,000 megawatts de inversión mixta a través de 81 proyectos renovables. La CFE mantiene la rectoría de la red para asegurar tarifas competitivas, mientras dota al nearshoring del respaldo energético sustentable que exige el siglo XXI.

Bienestar, Salud y Justicia constitucional

Cuarta pregunta: ¿Cómo asimila la oposición que la ciudadanía empiece a percibir mejoras significativas en rubros tan complejos como la salud y la seguridad? No es solo percepción; es estrategia y diseño institucional. Mientras el PRIAN gobernaba con discursos de simulación y entregaba caridad, la administración actual eleva la justicia social a rango constitucional.

Las reformas a los artículos 4 y 123 constitucionales blindan por ley la brecha salarial cero —a trabajo igual, salario igual entre hombres y mujeres— y la obligatoriedad de los gabinetes paritarios. A esto se suma la Pensión Universal para Mujeres de 60 a 64 años, beneficiando a más de 1.2 millones de adultas mayores que por décadas sostuvieron la economía del hogar sin reconocimiento alguno.

Asimismo, la histórica modificación al artículo 2 de la Constitución salda una deuda ancestral al reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como Sujetos de Derecho Público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto significa que las comunidades ahora administran sus presupuestos federales directamente, eliminando el intermediarismo burocrático estatal y municipal donde antes el PRIAN ejercía el control político y el desvío de recursos.

Menos burocracia, más eficiencia

Para aquellos que acusan un gobierno “centralista e ineficiente”, la creación de la Agencia de Transformación Digital ha respondido con la digitalización y unificación de más de 5,000 trámites federales. Esta reingeniería administrativa no solo reduce costos operativos del Estado en miles de millones de pesos, sino que destruye las ventanillas físicas donde antes imperaba el chantaje al inversionista y al ciudadano común. Menos trámites es igual a menos corrupción.

Conclusión

La oposición fallida se quedó sin argumentos porque estructuró su discurso sobre mentiras apocalípticas que la realidad desmiente cada mañana. Enfrentar la numeralia del Banco de México, de la Secretaría de Economía, de las principales encuestadoras y del Coneval les resulta imposible.

Hoy, el proyecto que encabeza Claudia Sheinbaum demuestra que una economía robusta es perfectamente compatible con un Estado de bienestar profundo y un liderazgo internacional respetado. Ante los hechos contundentes, a la oposición solo le queda el silencio o el tuit de la indignación. El rumbo de México es claro: prosperidad compartida, sustentabilidad y justicia social.