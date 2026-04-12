Nos debería quedar claro que hay un debate sobre los cuerpos de las mujeres librándose en casi todo el mundo, especialmente en aquellos países en los que las reglas sociales, económicas e industriales han permitido que más de nosotras estudiemos, trabajemos y tengamos acceso a la autosuficiencia económica, con ello a la autonomía reproductiva, así como a la independencia suficiente para elegir los detalles de la maternidad.

Decía el destacado filósofo de la antropología, Helmuth Plessner en su teoría de la posicionalidad excéntrica del ser humano que aquello que nos distingue de los animales justamente es la capacidad humana de tener conciencia sobre la mente y conciencia sobre el cuerpo, experimentando la mente en sí misma en una relación posible pero no única con la materia corporal a través de la que conocemos. Para abundar en la comprensión de nosotros mismos, se apoya en Descartes y los conceptos de res cogitans como aquello que es inmaterial, la mente, el alma, la conciencia frente a la res extensa que es el cuerpo, la materia, el mundo físico, eso que toma espacio y que puede ser divisible. Ambos interactúan entre sí, no se agotan.

Esa humanidad es la que se nos ha negado a las mujeres en la emisión de la entrevista en el canal de Julio Astillero, muy querido y brillante, pero que cometió uno de los errores típicos de los últimos siglos: preguntar a hombres sobre los cuerpos de las mujeres basados en el mito de que la medicina es neutral y existiendo centenares de mujeres médicas, ginecólogas y especialistas interdisciplinarias capaces de responder a la pregunta sobre la edad ideal para embarazarse. A la entrevista fue convocado el doctor Héctor L. Frisbie que basa su respuesta en elementos subjetivos y no científicos, totalmente contrarios por cierto, a las tendencias científicas, europeas y de países desarrollados.

Con el pelo cano y unos cuantos kilos de más, recurre al argumento edadista de que las mujeres no deberían esperar a los 40 para embarazarse pues de hacerlo así, estarán cansadas para cuando sus hijos tengan 20, edad muy exigente, dice el doctor, y como asume que los cuidados son cosas estrictamente de las mujeres, a los 60 asegura que estarán muy cansadas. Lo basa en una experiencia personal, asumiendo que a su edad sigue siendo joven y vital, porque es hombre, claro, pero sugiriendo que muchas mujeres que conoce teniendo 60 ya no están para cuidar. Ese es su argumento. Ese es el consejo científico. Evitar lo “difícil” que será para las mujeres, no para los hombres, claro, pues la edad del progenitor es irrelevante… la chamba de cuidados es cosa de ellas. Dice incluso, en un argumento fiscalizador de los cuerpos de las mujeres, que si aquellas no fueron estrictas, saludables, disciplinadas, tendrán aún menos fuerza. Lejos de admirar el optimismo sobre la autopercepción del doctor, eminente claro en temas de maternidad y salud obstétrica, es criticable todo el discurso sobre la edad, la maternidad y el ejercicio de opinar sobre aquello deviene de la aparente urgencia por no perder el control sobre los cuerpos de las mujeres y su narrativa.

Lo centro específicamente en los cuerpos. De acuerdo a la introducción sobre el dualismo cartesiano de Descartes y la teoría de posicionalidad de Plessner, básicamente lo que dice esta postura de Frisbie difundida a millones de seguidores por don Julio Astillero es que las mujeres somos solo cuerpo, puro cuerpo viviente, sin consciencia, sin mente, sin emociones, sin res cogitans, sin inmaterialidad, sin alma. Un cuerpo gestante que debería atender a las opiniones -que no argumentos médicos- sobre por qué es mejor embarazarse jóvenes, pero no tan jóvenes, a criterio del mismo especialista. No tan jóvenes porque hacerlo con menos de 25 años tampoco es adecuado. Pero tampoco tan viejas. Ni siquiera porque exista información metabólica y médica que lo desmienta, simple y sencillamente porque en su opinión, las mujeres se hacen viejas son débiles, por lo tanto no pueden cuidar… inaceptable permitir que aquellas máquinas, úteros con patas, pongan en riesgo a la especie humana por querer vivir sus vidas, según el doctor Frisbie.

Por supuesto que el especialista no fue convocado a la pregunta sobre la edad reproductiva de los hombres. La pregunta formulada aparentemente era bastante neutral: ¿cuál es la edad ideal para embarazarse según la medicina? Pero la pregunta que se respondió fue abismalmente distinta: ¿cuál es la edad ideal de las mujeres para embarazarse según los estereotipos, prejuicios y pocos datos del doctor Frisbie?

En realidad, yo no sentiría tanta rabia de no ser porque igual en Corea, China, Estados Unidos, Europa así como en México, hay propaganda mezclada con discurso de misoginia que insiste en reconstruir el control sobre los cuerpos de las mujeres -algunos lo intentan con las mentes también mediante el ideal de las esposas tradicionales- con una agenda natalista detrás que repite obsesivamente la amenaza profética de que vamos hacia la extinción por la baja natalidad, ya que las mujeres no quieren tener hijos o tardan en hacerlo. Pues claro, entre más temprana es la edad en la que una mujer tiene hijos, más hijos tiene probabilidad de tener al final de su vida. Es de sentir rabia que alguien posicionado desde la izquierda, espacio ideológico natural del feminismo, brinde micrófono y difunda estas ideas rancias que son plenamente agenda de las derechas del mundo. Esas derechas que quieren mujeres pariendo pero produciendo, criando pero también cumpliendo con los ideales hegemónicos de la belleza que dicta delgadez, ejercicio, juventud y la famosa disciplina mencionada por Frisbie que según él, desacredita a las mujeres para ejercer roles de madre tardía. De la furia con la que escribo, la tecla de la letra “e” ya se desprendió del teclado de mi MacBook Pro pero no me interesa. Sigo.

Es profundamente ignorante el famoso doctor Frisbie al afirmar que supuestamente, la edad impide a las mujeres cuidar. Ignorante de la realidad mexicana en la que el abandono paterno, que va de la mano con la ausencia de los hombres en su respuesta, hace que mujeres de 60 o más, a menudo abuelas, terminen cuidando a sus nietas y nietos de 20 con bastante constancia, fuerza y resistencia, palabra seguro desconocida por el doctor.

Hablo de la resistencia no en el tono poético o en el sentido revolucionario de la palabra, sino en el tono científico. Los hombres tienen mayor capacidad muscular para desarrollar fuerza por efecto hormonal mientras que las mujeres desarrollan una mayor resistencia física a todo enfermedades y padecimientos. Las mujeres viven más, los hombres viven menos. No lo digo yo, lo dice la ciencia. La edad de la maternidad entonces no tendría que calcularse solo por factores de “cansancio”, sino conforme a la expectativa de vida, factores hormonales, metabólicos, psicológicos, emocionales y estrictamente personales.

Encima de eso, da coraje que el entrevistado así como sus promotores del medio ofendan a las audiencias mexicanas, especialmente a las mujeres, con opiniones estereotipadas basadas en puntos personales y no en la medicina.

Long Life Family Study — Menopause, 2015 publicado por Sun, Sebastiani et al. de la Universidad de Boston analizó 551 familias y encontró que las mujeres que fueron madres a partir de los 33 años tenían el doble de posibilidades de llegar a los 95 años o superarlos, en comparación con las madres cuyo último hijo nació antes de los 30. El estudio dice que las mujeres que se quedan embarazadas a partir de los 40 años por primera vez previamente han meditado mucho la decisión de ser madres. No es una resolución tomada a la ligera y que incluso, mantienen un cuidado mayor que asegura mejor desempeño en la salud de sus hijos.

Otro estudio de Nicole Schupf de la Escuela de Salud Pública de Columbia (publicado en Menopause, Journal of The North American Menopause Society), también halló que las mujeres que tuvieron su último hijo después de los 33 años tenían el doble de probabilidades de alcanzar el percentil 5 superior de longevidad para su generación. Además, las mujeres que dieron a luz en sus treinta tenían telómeros más largos, un marcador de envejecimiento celular saludable. Columbia University Mailman School of Public Health

La Universidad de Utah publicó ScienceDaily, 2009, estudio liderado por el demógrafo Ken R. Smith quien encontró que las mujeres que tienen hijos de forma natural en sus cuarentas o cincuentas tienden a vivir más que otras mujeres, y que los hermanos de esas mujeres también viven más (pero no sus esposas), lo que sugiere que son los genes y factores ambientales los que prolongan tanto la fertilidad tardía como la longevidad. ScienceDaily

Y aunque le sorprenda al doctor Frisbie, también las mujeres tenemos mente, planes y sentimientos, no solo cuerpo.

El estudio Long Life Family Study de Neuroscience Letters, 2022, publicado en ScienceDirect halló que las mujeres con maternidad tardía (último parto a los 31-34 o 35+ años) mostraron perfiles cognitivos significativamente mejores (p=0.017 y p=0.021 respectivamente) comparadas con madres cuyo último parto fue antes de los 30. ScienceDirect

Women’s Health Initiative Memory Study (WHIMS) — PubMed encontró con más de 7,000 mujeres posmenopáusicas seguidas durante hasta 13 años, que cada mes adicional de embarazo se asociaba con puntuaciones más altas en cognición global, y cada mes adicional de lactancia se relacionaba con mejor memoria verbal y visual. PubMed

El International Journal of Epidemiology, 2017 (Goisis et al.) es otro. En 2017, se encontró que los hijos nacidos de madres mayores obtenían puntuaciones más altas en pruebas cognitivas a los 10 años, incluso después de ajustar por nivel socioeconómico y educación. Los investigadores teorizan que los padres mayores (ambos, pues los hijos no se hacen solos, por ósmosis o algo así), pueden ofrecer un entorno emocionalmente más estable y enriquecedor que favorece el desarrollo infantil. WeNatal

El estudio con cohortes del Reino Unido (1958, 1970, 2000–2002): Goisis et al. analizaron tres cohortes de nacimiento del Reino Unido y encontraron que mientras en las cohortes de 1958 y 1970 los hijos de madres mayores de 35 puntuaban más bajo en pruebas cognitivas a los 11 años, en la cohorte de 2000-2002 esta desventaja se había revertido: los hijos de madres mayores de 35 puntuaban más alto que los de madres más jóvenes. También las madres de 40 en adelante mantienen mejor salud mental y emocional tras convertirse madres en esas edades, lo que impactaría directamente en la salud emocional de sus hijas e hijos. PubMed Central

Y hay más. En Suecia, tomando en cuenta las mejoras generacionales, los hijos nacidos de madres mayores en Suecia tienen mayor capacidad cognitiva, son más altos, sacan mejores calificaciones en preparatoria y logran mayor nivel educativo. Además, los hijos de padres mayores en Suecia tienen menor mortalidad. PubMed Central. El estudio británico-alemán publicado en el International Journal of Epidemiology señaló que los hijos de madres mayores de 35 años tienen más posibilidades de ser más inteligentes que los nacidos de madres más jóvenes, atribuyendo estas mayores competencias cognitivas a factores del entorno más que a la edad biológica en sí. Clínica Fertia

Birkbeck University of London & University College London encontró que los hijos de mujeres mayores de 40 tienen mejor salud física y emocional comparados con los hijos de madres en sus veintes, sufren un 22% menos de probabilidades de lesionarse de forma accidental, y casi un tercio es menos propenso a ser hospitalizado antes de los tres años. Fertifarma

La Asociación Dietética Estadounidense dice que las madres mayores de 40 estarían mejor preparadas para amamantar, tomando decisiones más acertadas sobre la alimentación de sus hijos. Aapec

Hay más. La depresión posparto es una entidad menos frecuente en madres maduras, según varios estudios. Aapec. La ciencia dice que la maternidad tardía se asocia a una mayor estabilidad personal y profesional: mayor estabilidad económica, mayor compromiso con la pareja y alta motivación. Además, son embarazos mayormente deseados y meditados, lo que reporta beneficios tanto para la madre como para el bebé.

Para cerrar: qué vergüenza brindar difusión y espacio a la misoginia, al “bodycheck”, a los prejuicios, al edadismo y a la agenda de la derecha que insiste en imponer a las mujeres la idea de que deben embarazarse, cuidar y hacerlo jóvenes.

Por algo es que justo, las mujeres más estudiadas son las que menos quieren embarazarse y en toda la entrevista, ni una sola vez se les ocurrió pensar que tal vez, la mejor edad según la medicina para que una mujer se embarace es a la edad que esa mujer quiera según sus metas, su situación, sus sentimientos, su carrera, su dimensión inmaterial, su conciencia, sus pensamientos, su autocuidado, su seguridad física, emocional y financiera.

Porque, sí, señor don Julio Astillero, señor doctor Frisbe y sus respectivos seguidores y lectores: Las mujeres somos MUCHO MÁS QUE CUERPO GESTANTE.

SORPRESA: SOMOS HUMANAS, SOMOS PERSONAS. NO SOMOS MÁQUINAS REPRODUCTIVAS. NO NECESITAMOS SUS CONSEJOS BASADOS EN LA VISIÓN DE NUESTROS CUERPOS COMO MÁQUINAS QUE SE ECHAN A PERDER. TAMPOCO NECESITAMOS DE SUS ESPACIOS HACIENDO ECO A ESTAS IDEAS RANCIAS. BUSCAR CONTENIDO NUEVO ES LEGÍTIMO, DIFUNDIR CONTENIDO MISÓGINO ES REPROBABLE.

@Ifridaita