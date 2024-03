En un estado progresista, universitario y de alto desarrollo como pensamos que es Nuevo León, tenemos autoridades que dejan mucho que desear. En Nuevo León hay problemas de agua y de inseguridad, pero no tantos como para faltar al trabajo y menos cuando es remunerado con dinero que no es producido por las personas involucradas.

La Cámara de Diputados de Nuevo León es un verdadero desastre y más todavía desde el año pasado. Todos pensamos en que ser diputado convierte a los ciudadanos en representantes y que buscan el bien de las comunidades y ,al menos en estos tres años, solo son representantes de los partidos que buscan llevarse el botín de los impuestos del estado.

Me parece algo inexplicable que una persona que esta claramente incapacitada no asista al Congreso solo porque si dice que no puede ir se rompe una mayoría. El caso de Alihnna Vargas es algo extraño pues si dice que no puede ir entraría su suplente que le daría la mayoría a otro partido. ¿Por qué los suplentes son de otros partidos? ¿No fue esto una de las razones por las que el gobernador no dejo su puesto para lanzarse a la presidencia?

En las cosas mas extrañas, el priista Jesús Homero Aguilar pidió licencia para postularse como candidato por la Alcaldía de Hualahuises por lo que entraría su suplente Raymundo Treviño. El suplente se unió a la fracción de MC por lo que la bancada del MC llegaría a 14 Diputados y tendría lo mismo que los panistas. ¿Por qué esto es extraño?

La diputada del MC María Guadalupe Guidi sería la candidata naranja para la Alcaldía de Linares, pero no va a renunciar a su cargo pues la dirigencia del MC le pidió que compita por la Alcaldía y se quede con su curul pues su suplente es de Morena.

Que alguien me explique: ¿Cómo vale de un lado y del otro no vale? Tengo entendido que para competir por un puesto de elección popular siendo funcionario se tiene que separar del cargo para evitar suspicacias. ¿Por qué el diputado Aguilar se separó del cargo y la diputada Guidi no se separó del cargo? Mire que yo se de Hualahuises y no se necesita tanto tiempo para recorrerlo y hacer campaña, una cenita en los Tacos de Chente o un paseo por la plaza y ya se vio a una gran parte de los votantes.

Dice el coordinador de la bancada de MC en el congreso de Nuevo León, Eduardo Gaona, que como Guidi es plurinominal no “necesariamente” tiene que pedir licencia. Muchas palabras para justificar una laguna de la que se quieren aprovechar los partidos.

La idea de muchos neoleoneses y la mía es que el congreso ayuda en el balance de los tres poderes. La idea que la mayoría de la cámara no sea del mismo partido que el que gobierna debería de servir como contención para evitar que el ejecutivo dicte locuras y se sirva con la cuchara grande sin al menos hacerlo de una manera inteligente.

Tiene un buen de tiempo que a pesar de que la gente no ha escogido a los mejores representantes del Poder Ejecutivo, hace una contención eligiendo contrapesos en el congreso. Ahora con todo el chapulineo de cambios de partido y de ir de un lado para otro en los colores , es complicada la elección de esas contenciones.

En las próximas elecciones habría que ver la trayectoria de los diputados a elegir y cuántas veces se han cambiado de partido y ahora también habrá que analizar a los suplentes pues ellos también forman parte de los posibles cambios en la determinación de las fracciones partidistas en la cámara.

Cuando su diputado diga “me uno otra fracción porque las ideas del otro partido desarrollaran mas nuestro distrito”, dúdelo pues seguramente le ofrecieron algo que lo o la convenció en lo personal pero no en su virtud de representante.

También analice los comportamientos de los diputados, no puede ser que diputados falten a las sesiones para no participar en el pleno. Eso es un acto de irresponsabilidad que debería de ser castigado de alguna manera. Mire que en el colegio de mi hijo me piden comprobante médico cuando falta por enfermedad para justificar la falta. ¿Cómo justifican en el congreso las faltas?

Inaudito…