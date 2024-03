La Selección Mexicana Sub 23 dio la cara por nuestro futbol al derrotar 3-0 a su similar de Argentina, equipo que es dirigido por el histórico Javier Mascherano.

El gran accionar de la Selección Mexicana dejó sin respuesta a Javier Mascherano, quien no ha tenido el mejor desempeño desde que tomó el cargo como director técnico de Argentina Sub 23.

El Jefecito se retiró de las canchas en 2020, y llegó al banquillo de la albiceleste en 2022 para dirigir al combinado Sub 20, sin embargo, no logró la clasificación al Mundial.

Aunque Javier Mascherano y la Selección Argentina Sub 20 jugaron el Mundial por un cambio de sede, el desempeño del técnico y del equipo dejó mucho que desear.

Argentinos piden renuncia de Javier Mascherano tras perder contra la Selección Mexicana

La goleada 3-0 de la Selección Mexicana Sub 23 sobre Argentina caló hondo en los aficionados albicelestes, pues pidieron la renuncia de Javier Mascherano.

Javier Mascherano tomó a la Selección Argentina Sub 23 tras su fracasó con la Sub 20, sin embargo, no ha logrado plasmar su idea de juego, algo que se notó en la derrota frente a México.

En redes sociales, muchos argentinos levantaron la voz para pedir que El Jefecito no siga en su cargo, pues creen que no se puede permitir una humillación más como la que vivieron contra el Tri.

¿La AFA despedirá a Javier Mascherano de la Selección Argentina Sub 23?

Ante la furia que expresaron los aficionados argentinos, se esperaba que la AFA lanzara un comunicado sobre la salida de Javier Mascherano de la Selección Argentina Sub 23.

Sin embargo, la AFA no ha dicho nada al respecto, por lo que Javier Mascherano será el director técnico de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos París 2024.

Los Juegos Olímpicos París 2024 están a la vuelta de la esquina y si el equipo albiceleste no recompone su nivel, será muy difícil competir por una medalla.