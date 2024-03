Todos conocemos la respuesta. Elon Musk y Samuel García no tienen ninguna relación más que la comercial. Se dieron un paseo en helicóptero por Monterrey hace ya algunos meses y le enseñaron por dónde quedaría la tan prometida gigafactory en el municipio de Santa Catarina.

Desde esa ocasión no hemos visto una nueva fotografía, publicación o lo que sea de Don Elon y el Doctor García. ¿Se enfrió la relación?

El tono de familiaridad que le quieren dar al proyecto, aun proyecto y no realidad, de la gigafactory en Nuevo León no es más que una simple y llana relación comercial donde Musk vio una oportunidad de montar una fábrica relativamente cerca de todo el centro neural de sus empresas. Austin no está lejos, Brownsville tampoco, así que una fábrica en Nuevo León por su cercanía geográfica con Texas nunca ha sonado como mala idea.

Lo que se me hace extraño es que el Dr. García esté vendiendo a Nuevo León como el hub de electromovilidad del país. ¿Usted cree que a Musk le interese estar en un lugar donde también está su mayor competencia que son los autos eléctricos chinos? Si usted fuera Don Elon, ¿se pondría tan cerca de la competencia o buscaría exclusividad?

Es conocido que para que vengan empresas de ese tamaño los gobiernos tienen que hacer muchísimas concesiones, desde tierra hasta condonación de impuestos por años. Todas estas condonaciones se hacen con algo que no pertenece a los gobernantes que son los terrenos y el cobro de impuestos. Como dicen las canciones de las barras de fútbol, “Directivos y jugadores pasan, nosotros seguimos alentando”. Gobernadores y alcaldes pasarán y los contribuyentes seguiremos pagando.

Aun con todas estas concesiones no sabemos qué tan celoso sea Musk ya que puede ser que no quiera un hub de electromovilidad en donde va a instalar una de sus fábricas más grandes en el mundo.

En estos días llegó el gobernador Samuel García con el nuevo modelo de Tesla, la famosa Cybertruck . Traída desde Texas pudiéramos haber pensado que sería como un regalo promocional de Don Elon para el gobernador que tanto ha publicitado a su marca y que tantas esperanzas ha puesto en la instalación de la gigafactory en Santa Catacha. Al parecer no fue concesión o préstamo, muchos sospechan que fue una compra y puede ser que esta compra sea la pantalla para comprar más tiempo y que los votantes neoleoneses digan “Wey, si tiene la nueva Cybertruck seguro abren la fábrica”.

También pienso que si la llegada de esta Cybertruck hubiera sido de suma importancia para el Sr Musk lo hubiera subido a sus redes como X pero no fue así. La única persona a la que Don Musk le ha dedicado un post sobre la Cybertruck ha sido al DJ de origen japonés Steve Aoki. En el video Aoki dice que la compró y que es de las “Foundation Series” una edición limitada de las primeras mil unidades. Hace un pequeño repaso a todas las cosas que trae la camioneta y de como está sorprendido de la “nave” que acaba de adquirir.

Vuelvo a la pregunta de inicio, ¿usted cree que si hubiera una relación muy cercana entre Musk y García no hubiera subido al menos una foto? No cree que García le hubiera dicho, “Compare, ya te compré la troca. Sube una foto en tu X para que vean que somos amigos, por fa, we!” Pues no, al parece a Musk le gustan más las rolas de Aoki que las de “arráncate compadre”.

Ojalá, y lo digo desde el fondo de mi corazón, ojalá que esa inversión de Musk en Nuevo León sea más cierta que el nuevo estadio de los Tigres y que veamos pronto todo ese dinero moviéndose en el estado. Creo que todos preferimos industrias más verdes que las que generan polvo en Monterrey. Habría que pensar cómo le harán con el manejo de los químicos necesarios para la fabricación y ensamblaje de las baterías de los automóviles, pero eso es otro tema.

¡Ánimo!