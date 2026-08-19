No se debe juzgar un libro por la portada. Enseñanza universal

Atribuyo el título al verdadero conflicto que generan los críticos en internet sin bases ni argumentos, y lo único que logran finalmente al comentar sobre temas “al vapor”, es desinformar.

Me refiero particularmente a la iniciativa de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la necesidad de desalojar parcialmente los penales de baja seguridad de todo México que ya están sobrepoblados, con la desinformación al respecto surgiendo por los comentarios banales y los videos que están publicando y subiendo a las redes sociales muchos(as) que se creen críticos, únicamente por saber escribir o tomar videos en su teléfono celular o en su tableta electrónica.

La propuesta de la doctora Sheinbaum obviamente es bajo un ordenamiento jurídico muy estricto, con un “triage” no médico, jurídico, y del más alto nivel (no es necesario traducir este concepto), y seguramente retomando los artículos básicos de los sistemas penal, mercantil y civil mexicanos a detalle, para lograr que las personas que cumplan todos los requisitos mencionados puedan obtener libertad condicional para salir de los penales, y continuar su proceso legal desde sus casas con vigilancia tecnológica estricta, la gran mayoría de ellos muy probablemente serán los que se encuentran recluidos por cumplir con la todavía controversial: “prision preventiva oficiosa” o también la controversial: “prisión preventiva justificada”.

Obviamente no van a dejar en libertad condicional a ninguna persona que se le haya demostrado su criminalidad patente en un juicio.

La presidenta Claudia Sheinbaum sabe lo que dice y lo que hace, por eso porta honorable y democráticamente la banda presidencial.

Por eso, repito, de manera figurada: no se debe juzgar un libro por su portada, y si una persona no sabe de zapatos, que no se nombre: “zapatero”, y que tampoco lo intente representar.