Uno de los principales debates en torno a los lineamientos que serán eventualmente emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tiene que ver con las competencias contenidas en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Se recordará que se trató de una ley bastante controvertida (votada por Morena y por la mayoría de los legisladores de Movimiento Ciudadano), pues supuso un nuevo eslabón de la estrategia obradorista dirigida a eliminar a los organismos autónomos del Estado mexicano. Se desapareció al IFT, y sus funciones fueron transferidas a la Agencia de Telecomunicaciones, organismos dependiente del Poder Ejecutivo, bajo la gris figura de Pepe Merino.

Se teme que la citada comisión, una vez que hayan concluido las “deliberaciones públicas” pueda excederse en sus competencias plasmadas en la citada ley. Es decir, que el gobierno federal, a través del organismo, incurra en una extralimitación de sus prerrogativas, lo que resultaría, a la luz del derecho, ilegal, y tal vez, inconstitucional.

No resultaría raro en el contexto de un régimen gobernante que desdeña abiertamente la ley y el Estado de derecho. Y para colmo de males, la captura del Poder Judicial por parte del movimiento político de la 4T haría improbable en los hechos que un juez federal, o en su caso, la Suprema Corte, echase para abajo alguno o todos los lineamientos bajo el argumento de que no respeta el espíritu de la norma jurídica promulgada en 2025.

De nuevo, como ha sido en otros episodios de la vida pública, la ausencia de un Poder Judicial independiente puede conllevar un nuevo retroceso en las libertades de los mexicanos. Basta con mirar los estudios realizados por grupos especialistas en torno al número de casos en que la Suprema Corte en funciones ha fallado en favor de los intereses del gobierno.

La coyuntura apunta, lamentablemente, hacia un nuevo paso en la consolidación de un régimen gobernante que no solo domina los tres Poderes de la Unión, sino que ha decidido interferir en la regulación y contenidos de los medios de comunicación.