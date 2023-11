Una de las industrias que más ha cambiado es la aviación . Este 17 de diciembre se cumplirán 120 años desde que los hermanos Wright lograron que un avión suyo levántese el vuelo; el pasado 7 de noviembre se cumplieron 113 años de que se realizó el primer vuelo comercial, en el estado norteamericano de Ohio, entre las ciudades de Dayton y Columbus, con una duración de una hora con dos minutos, rompiendo un récord de velocidad al alcanzar los 97 kilómetros por hora, durante un recorrido de 100 kilómetros.

Hoy por hoy, los aviones nos parecen lo más cotidiano del mundo, y no vemos lo extraordinarias que son estas grandes aves de metal; es una industria que no ha detenido su desarrollo, y eso que hoy quiero hablarles de equipos que, aunque todavía no salen al mercado, es muy probable que nos encontremos con ellos en un futuro no muy lejano.

Primero hablaré del fabricante de aviones Lockheed, y es que resulta que en la década de los años 80 se le ocurrió que las alas de avión no fueran rectas, sino circulares, formando un círculo.

Cuando uno ve la ilustración, parece una mezcla un avión imaginado por George Lucas o Steven Spielberg que nunca llegó a materializarse. Estaba pensado para transportar a 120 pasajeros en rutas cortas, con la desventaja que sería menos eficiente en el ahorro de combustible.

Sin embargo, el modelo del ala circular reduce la generación de vórtices (vórtex) que son estelas de turbulencia que dejan las aeronaves al moverse en la atmósfera. No sabemos si los diseñadores de aviones retomen esta idea y la echen a andar.

Avión Lockheed (Especial)

La búsqueda de aviones cada vez más eficientes, hace que se piensen en muchas opciones, o se retomen ideas del pasado, aprovechando la nueva tecnología que se tiene a la mano , revaluando su viabilidad.

La historia no acaba aquí, en el año 2012, en la búsqueda de aviones más ecológicos la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ( NASA ) solicitó a diferentes armadoras crear diseños enfocados reducir la huella de carbono; una vez más la fabricante Lockheed Martin volvió a sacar un avión con ala cerrada, ya no de manera totalmente circular, sino esta vez el diseño del ala es más bien cuadrado (“diseño ala de caja”), parece un avión normal al que se le han añadido unas alas extras que van por encima del fuselaje y terminan ancladas al empenaje de avión.

Aviones Lockheed (Especial)

Hasta el año 2003 los aviones supersónicos eran una realidad dentro de la industria aeronáutica, sin embargo después de varios inconvenientes -entre ellos un accidente fatal-, la era de los aviones supersónicos llegó a su fin; o por lo menos eso es lo que todos creímos.

Y es que, en el pasado, operar este tipo de aeronaves era sumamente oneroso para las compañías aéreas, por algo este modelo de avión solo fue utilizado por dos aerolíneas: Air France y British Airways.

No obstante, la fascinación por este tipo de aviones es algo que no ha muerto, al contrario, se busca de distintas formas, revivir los viajes supersónicos. Un diseñador catalán, Óscar Viñals, ha creado un modelo de avión supersónico llamado “Sky OV”. Este avión de forma en V, busca hacer vuelos más eficientes además de sostenibles gracias a su motor; el propio Viñals explica a los medios españoles, como “El Confidencial”, lo siguiente:

“Un motor de detonación por impulsos es un dispositivo de propulsión que utiliza explosiones controladas para crear empuje […] Este tipo de motores se ha investigado para su uso en aviones supersónicos. En teoría, los motores de detonación de impulsos son más eficaces que los motores a reacción tradicionales a altas velocidades y pueden impulsar un avión a cuatro o cinco veces la velocidad del sonido”. Óscar Viñals

Es un avión supersónico pensado para transportar hasta 300 pasajeros, con una velocidad de crucero de Mach 1.2, que es más o menos unos 1,500 kilómetros por hora. Por lo pronto veremos si se logra materializar, y pasar del mundo de las ideas, al mundo real.

Lo que sí ya tenemos prácticamente en puerta es al avión Boom Supersonic con su modelo XB-1. Con este equipo, la incansable búsqueda por hacer aviones más eficientes nos coloca más cerca de volver a los vuelos supersónicos, y la guinda del pastel es que ahora sean más accesibles y además respetuosos del medio ambiente.

En enero de este año, el avión modelo XB-1 fue trasladado de su hangar en Colorado a California. En Mojave, este nuevo avión ha estado realizando extenuantes pruebas en tierra, así como algunos taxeos (movimiento de la aeronave, sin estar en el aire), para comprobar que todo está listo para ponerlo a hacer pruebas de vuelo.

Es importante destacar que la Agencia Federal de Aviación estadounidense (FAA por sus siglas en inglés) le extendió un “certificado de aeronavegabilidad experimental”, con lo que se avanza, pues es un visto bueno que la autoridad le otorga al confiar en la construcción y diseño de la aeronave.

Está fabricada con compuestos de fibra de carbono que hacen mucho más ligero al equipo, así como con aviónica (sub-área de la aeronáutica) de última generación. Cuenta además con tres motores General Electric J85. Y los pilotos que serán responsables de levantar el vuelo han sido sometidos a un importante entrenamiento . Bill “Doc” Shoemaker y Tristan “Gepetto” Brandenburg lo harán muy pronto sobre el desierto Mojave, en California.

¿Qué nos deparará el futuro?, ¿aviones con alas circulares?, ¿aviones propulsados por motores de hidrógeno?, ¿aviones supersónicos? El pasado 6 de noviembre, se cumplieron 151 años de la publicación (en Le Temps) de la primera entrega de “La Vuelta al mundo en 80 días”, de Julio Verne. Juguemos e imaginemos, ¿qué otra tecnología cree ustedes, estimados lectores, se va a desarrollar, y -lo más importante- a utilizar. Los leo con mucha atención.