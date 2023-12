Hace mucho no leía a Juan Villoro. He leído sus libros sobre futbol porque es un deporte que me apasiona. Le he dicho a familia y amigos que me entretengo hasta en partidos donde hay niños jugando con un bote de Frutsi relleno de papel. Hace poco fui a ver jugar a mi sobrino una semifinal del equipo de futbol de su escuela donde, como tío orgulloso, grité cada que tocaba el balón y me convertí en el familiar odioso porque canté los goles de su equipo como barra brava regiomontano que llegué a ser.

Volviendo a la columna de Villoro. Juan habla de la falta de basureros en la Ciudad de México y como su amigo argentino no encontró donde tirar la cáscara. Después empezó a comparar a mi ahora querida CDMX con otras ciudades donde sí hay botes de basura por las calles.

Sí, en Madrid hay botes de basura por las calles y ahí se clasifica la basura. Recuerdo cuando viví por allá que teníamos que llevar las botellas de vidrio lavadas a un repositorio afuera del edificio donde vivíamos porque la gente de la basura no se llevaba esos recipientes. También me tocó ver los basureros en París, convertidos en bolsas por el temor de que ocultaran una bomba en ellos. Me ha tocado llevar basura en los bolsillos en Nueva York porque los botes de basura, que los hay, están bastante lejanos unos de otros.

El problema de los basureros en México es la recolección. Se podría poner basureros en las zonas peatonales cada 100 metros pero seguramente veríamos montañas de basura acumuladas alrededor de los botes pues la recolección no es la mejor del mundo. Igual muchas personas irían a tirar la basura de sus hogares ahí pues seguramente la recolección en sus hogares no es la óptima.

Cuando estuve en Madrid me tocó ver como los recolectores iban bote por bote recogiendo la basura de esos repositorios públicos. Hasta máquinas especializadas que recogen botes que sería complicado para una persona levantarlos. En México no hay de eso, al menos no me ha tocado verlo.

Y podrían decir que la bronca son los recolectores de basura. Ellos no son el problema. Me ha tocado verlo trabajar y realmente se meten una friega fuerte. Son personas que están dandole a la chamba todo el día, de manera honrada y hacen que la vida en nuestros hogares no esté tan llena de desperdicios.

El gran problema es la clasificación de desperdicios de la ciudad y donde ponerlos. El problema está en que los Congresos Locales están más preocupados en sus aguinaldos, sus vacaciones de navidad, en quitar las bolsas desechables de los supermercados (gran tontería) que en la correcta administración de los sistemas de recolección de basura de las grandes zonas metropolitanas.

En Nuevo León está algo que se llama Simeprode que debería de ser el organismo responsable de tener limpia la zona metropolitana y no es así. Habría que ver el municipio estrella de la corona emecista y toda la basura que lleva meses sin levantarse. Y lo mismo para otros municipios de la zona metropolitana que están llenos de pintas y basura en algo que parece más Ciudad Gótica de Batman que Metrópolis donde vive Superman.

La Ciudad de México la tiene más complicada y aún así se puede sentir más limpia que muchas áreas de Monterrey que se empieza a sentir sucio desde que uno se sube a la Avenida Morones Prieto.

Le diría a Juan Villoro, el problema no es que no haya botes de basura, el problema es que si los ponen no hay quien recoja lo que ahí se tira. Además, habrá municipios que pongan botes de basura, pero seguramente podrán botes caros, frágiles y logísticamente inadecuados para la recolección. Cada bote puesto podría ser un golazo al presupuesto con botes de basura de 50 mil pesos cuando en realidad no cuestan más de mil pesos.

Habría que analizar todo esto y ver la manera de resolverlo de una manera eficiente e higiénica. Es tiempo de exigirle a su alcalde o a los candidatos que hagan un plan real para el manejo de basura y que este resultado lo veamos pronto. Que padre ser inclusivos, pet friendlies y todo eso. Antes de eso, deberíamos de tener Ciudades Limpias para la salud de todos.

Algo que dejo en el tintero, en su ciudad usted sabe dónde puede disponer/tirar lo siguiente:

- Bóiler (Calentador de agua) viejo

- Electrodomésticos fuera de servicio

- Electrónicos descompuestos

- Muebles rotos e inservibles

Yo tampoco sé dónde o cómo hacer que pasen por ellos a menos que sea el de “se compran colchones, refrigeradores y los fierros viejos que vendan”.