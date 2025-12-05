Fue, de eso no queda duda, una enorme desilusión saber que la marcha de la Generación Z significó una simulación. No resulta difícil de entender: el PAN sigue perturbado por no encontrar la brújula para meterse a los temas de la agenda que, de pies a cabeza, domina la presidenta constitucional de México, Claudia Sheinbaum. Como sabemos, Acción Nacional, en un hecho descarado, quiso aprovecharse de la coyuntura de una avanzada juvenil, que si bien existió, no generó nunca la fuerza ni el poder de convocatoria. Uno de los personajes más visibles, que se hizo pasar por apartidista recibió contratos millonarios de la dirigencia nacional de Acción Nacional. Siendo así, se recurrió a las estrategias perniciosas de las oposición para armar desmanes y pintas en monumentos históricos en lo que fue, en definitiva, una oleada propagandística de mentiras de la derecha.

Pocos días después del intento de irrupción en Palacio Nacional, que fracasó, la Generación Z convocó nuevamente a una manifestación. De hecho, ni siquiera se llevó a cabo porque, de forma rápida se disolvió al reunir a menos de 100 personas en los alrededores del paseo de la reforma, específicamente en el marco del aniversario de la Revolución. A muchos de ellos, de manera descarada, los usó la dirigencia nacional del PAN para los confines que se trazaron de tratar de desestabilizar la gobernabilidad. Fue, sin ir más lejos, el preludio de un fracaso que traerá costos políticos muy elevados para una oposición que ha aumentado considerablemente el número de detractores. Dudo que esa coyuntura, que los tiene pasmados, les pueda servir de mucho ahora que entramos en una fase de definiciones por las 17 gubernaturas que se jugarán.

Cuando le preguntaron a Jorge Romero por el 2030, que todavía no tiene ni siquiera definido lo que hará para las elecciones intermedias del 2027, él ya anda destapando perfiles para la carrera por la presidencia de la República. Él, en efecto, enumeró una lista de posibles candidatos que, de todos ellos, no podemos mencionar a alguien que sobresalga en el mosaico de liderazgos que puedan cargar con esa enorme responsabilidad. Les irrita no poder construir una figura de peso que, al menos, le haga sombra a la presidenta. No hay. Mientras se desgarran las vestiduras por eso, Morena sigue afianzándose en la carrera por las entidades. Ganará, sin exagerar, 16 de 17 gubernaturas, incluyendo Chihuahua y Querétaro, donde la coalición Seguimos Haciendo Historia perfilará a dos hombres, especialmente por lo rentable para apostar por ellos.

Para no ir más lejos, Morena, de común acuerdo con los partidos aliados, irán en unidad. La consigna, queda claro, es propinar una humillante derrota a la oposición. Gran parte de esa estructura, de manera orgánica, es la enorme simpatía de los jóvenes por el proyecto de transformación. Fueron ellos, dadas las circunstancias, quienes empujaron para que la presidenta convocará a una marcha masiva el próximo fin de semana. El pretexto perfecto fue el aniversario de los 7 años de la 4T en el gobierno. Y las juventudes, que marcharán de avanzada, mostrarán su fuerza a favor de Claudia Sheinbaum. No será necesario recurrir al acarreo como lo hace el PAN. Lo que aportarán los jóvenes, de su propia voluntad, será un numeroso contingente que ayude a abarrotar la plaza del Zócalo de la Ciudad de México.

Las circunstancias, viéndolo desde ese ángulo, serán favorables para que miles de jóvenes salgan a las calles a manifestar su respaldo a la presidenta. Lo hicieron en la elección presidencial del 2024. El grueso de los jóvenes, de 18 a 29 años, votó abrumadoramente por Sheinbaum. Cerca del 58% de ese sector manifestó su confianza en el proyecto de transformación. Por eso el próximo fin de semana, no tengo duda, se apoderarán de los reflectores. Marcharán en avanzada y, con ello, mostrarán su fuerza ahora que su talento, además de ser apoyado con programas de asistencia, tiene un acompañamiento del gobierno federal a través de universidades y becas, lo mismo que premios a la innovación, que se coordinan eficazmente con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de Santiago Nieto.

En esa institución se ha centrado parte de los esfuerzos para capitalizar un andamiaje de ideas que, ante los ojos del mundo, podemos presumir que son orgullosamente hechas en México, como la propia insignia que, en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial, se difunden por los distintos medios de comunicación para fortalecer nuestra estructura económica. Eso, a nuestro juicio, es el reflejo del buen momento que vive nuestra nación, sobre todo al romper cifras récord en inversiones.

El mismo lunes, a través de este espacio, dijimos la importancia que tienen las cumbres internacionales como la que se inauguró ayer en Cuernavaca, Morelos, con el STS Forum. Esa entidad, con amplio margen de diferencia, le ganó la sede a muchos estados que quisieron hacer gala de ello. La principal razón, en definitiva, las condiciones de seguridad y, por ende, las gestiones de las autoridades estatales para abrir el abanico al mundo de las oportunidades. De hecho, me llamó la atención que, ya que estamos hablando del papel sustancial de los jóvenes, serán ellos mismos quienes alberguen la mayor cantidad de asistentes a este telón de fondo que terminará hoy por la tarde. Las universidades del país, en efecto, tendrán representación en concursos de creatividad y, lo mejor de todo, habrá premios bien remunerados a las mentes brillantes. Por eso se les ve motivados. Eso fue parte del compromiso que hicieron la Secretaría de Economía y las autoridades correspondientes.

Los jóvenes que son la generación de la vanguardia y la innovación, hicieron acto de presencia donde, por cierto, se espera que el número de inversiones de las empresas internacionales llegue a su pico más alto ahora que somos un país de emprendedores que ha demostrado esa capacidad. Solo para poner un ejemplo, Taruk, el primer autobús eléctrico generado en México, lo mismo que Halcón 2.1, la aeronave armada y echada andar en el territorio, tienen el sello particular de la mano mexicana. Detrás de todo ello, sobra decir, está el talante de la juventud, pero también de la experiencia.

Notas finales

Y ya que hablamos de jóvenes y el talento que muestran ante el mundo, me llamó mucho la atención que la juventud, especialmente de Guerrero, resultara ganadora de la campaña animada “Capitán Fermín”, galardonada con el Reed Latino 2025 en la categoría Mejor Serie Gubernamental Animada, uno de los premios más importantes de la comunicación política en América Latina. Y sí, fueron hombres y mujeres, que son el presente innovador, quienes destacaron en estos ambientes culturales que ponen muy en alto a todo el país. De hecho fueron recibidos por el Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, René Posselt Aguirre. Enhorabuena para todos ellos, sobre todo porque se ve el respaldo irrestricto del proyecto de la cuarta transformación.