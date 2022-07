“Una pérdida a otra substituye si sucede al que fui nuevo respiro, y si encuentro al que fui cuando me miro una dicha presente se destruye. Cada instante son dos cuando acapara lo que se adhiere y lo que se separa al azar de su frágil sentimiento, que es vana al fin la voluntad que dura y no transmite a su presión futura la corrupción de su temperamento.” JORGE CUESTA

¿Y ahora qué juego se trae entre manos Manuel Bartlett ? De antemano sabemos que, sea cual sea, este le saldrá caro al país.

Gracias a un tuit de Gonzalo Monroy, experto en energía, nos enteramos que su última movida es demandar a 110 empresas que generan electricidad bajo la modalidad de auto abasto. Valdría recordarle a don Manuel (así como en el juego ‘Memoria’) que la empresa estatal que él preside no tiene personalidad ni interés jurídico para acreditar daño alguno.

No existe tal cosa como la obligación legal de comprarle electricidad a la CFE, por lo que realizar dichas demandas solo significará un costo adicional para la Comisión, y sí, molestias para las empresas que tendrán que dedicar recursos a defenderse, en lugar de invertir más en nuestro país.

El director de la Comisión Federal de Electricidad no es tonto, por lo que la pregunta sería ¿a quién estúpidamente se le ocurrió demandar a dichas empresas? Pero la pregunta toma otras aristas: ¿por qué hacerse el menso? ¿El abogado les quiere hacer perder tiempo y dinero con ese juego?

Al otrora priista que ayudó a que Cuauhtémoc Cárdenas perdiera las elecciones presidenciales del 88 cuando se le “cayó el sistema”, ahora, por falta de inversiones, se le cae el eléctrico (tanto en la generación de electricidad como en la transmisión y distribución de la misma a nivel nacional) y el gobierno requiere a quien culpar.

Los apagones, los cuales hasta hace poco se consideraban una rareza, ahora son cada vez más comunes en diferentes regiones del país. El carecer de energía eléctrica se traduce en pérdidas medibles en millones de pesos para la industria (de todo tipo), sin olvidar que en ciertas regiones del país significa soportar temperaturas ardientes.

A lo anterior, quedarse sin luz, representa trabajos interrumpidos y pérdidas y molestias de todo tipo en los hogares, comercios, oficinas y zonas turísticas. Quebrantos que se deben a una mala gestión y una retrógrada comprensión de lo que debe hacer el gobierno con la electricidad.

La visión de Bartlett es arcaica y peligrosa para el desarrollo de la nación. La CFE está rebasada, especialmente en verano por la alta demanda de la población para ventiladores o aire acondicionado, además de las empresas, industrias y hospitales que requieren energía ininterrumpida y sin los conocidos “bajones”.

El juego de Bartlett supone no entender que nuestro país requiere inversiones anules superiores a los 100,000 millones de pesos ; presupuesto que la CFE no tiene (para nuevas inversiones contempla solo entre 10,000 y 15,000 millones de pesos anuales).

Queda claro que el gobierno es dueño de los fierros para la transmisión y distribución de electricidad —donde tampoco invierte—, pero no se entiende porqué no ha renovado permisos a empresas privadas cuando hay escasez de electricidad y la CFE NO tiene la capacidad para generarla.

Ni siquiera usando todo el carbón que vende el senador Armando Guadiana (anhelante suspirante al gobierno de Coahuila), ni con el combustóleo que le vende Pemex a la CFE, puede esta última incrementar su producción. ¿Por qué el gobierno no permite que las empresas que ya producen electricidad lo sigan haciendo? (Máxime cuando dicha producción es más barata y menos contaminante de cómo la produce la CFE).

Incongruencias como estas hay muchas. Esta semana, la SEMARNAT negó la autorización para el parque solar de AUDI México en Puebla. Los pretextos dados son engorrosos y frenan la inversión.

AUDI sigue la estrategia “Mission: Zero”, que busca la descarbonización de todas sus operaciones para el 2025. Tan solo en Puebla, su planta ya redujo sus emisiones de CO2 en aproximadamente un 80% con la incorporación de energía de fuentes renovables.

Ante lo equivocado de la determinación, la secretaría indicó que AUDI puede realizar el trámite nuevamente, y “la autoridad federal en materia ambiental la evaluará conforme a los tiempos establecidos en la normativa”. Las compañías extranjeras piensan más de dos veces en invertir en nuestro país.

Lo anterior, entre otras muchas cosas, muestra que no es ningún complot ni campaña negativa por parte del Financial Times señalar las oportunidades de inversión que está perdiendo México.

Por lo visto Bartlett “juega” a fastidiar a México; juega al patriotero y, en el camino, se le cae un sistema que empezaba a ser más limpio y menos caro.

La anti política energética es el juego donde todos salimos perdiendo.