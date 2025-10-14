Me pregunto si no le dará pena a Jesús Silva Herzog Márquez publicar sus artículos en un diario como Reforma que tiene en su directorio 18 puestos ejecutivos, casi todos ocupados por hombres.

A las mujeres en Reforma solo se les permite encabezar el 11.11111111% de los cargos —que están entre los menos importantes, por cierto, en la estructura de esa empresa—.

Silva Herzog Márquez, tan preocupado en sus artículos por el tema del feminismo, colabora en un periódico 88.88888889% machista. Si tal situación don Jesús no la denuncia pronto, entonces él será también un macho al 88.88888889%.

Invito a Jesús Silva-Herzog Márquez, hombre preparado —estudio derecho en la UNAM y ciencias políticas en Columbia—, a analizar el directorio de Reforma, que se publica diariamente en la primera de sus páginas de opinión, y que aquí transcribo:

1.- MACHO Alejandro Junco de la Vega, presidente del consejo.

2.- MACHO Rodolfo Junco de la Vega, vicepresidente del consejo.

3.- MACHO Alejandro Junco Elizondo, director general.

4.- MACHO Ricardo Junco Garza, director general comercial.

5.- MACHO Roberto Zamarripa, director editorial general.

6.- MACHO Alex Castillo, director editorial.

7.- MACHO Gerardo Lara, director comercial.

8.- MACHO Maxwell González, director general de operaciones.

9.- MACHO Edgar Espinosa, director general de tecnologia.

10.- MACHO Juan Carlos Pulido, director comercial de algo llamado experiencias de marca.

11.- MACHO Jorge A. Jiménez, director digital, de la sección Cancha y de las agencias.

12.- MACHO Roberto Castañeda, director de información.

13.- PRIMERA MUJER Mayela Córdoba, directora editorial de negocios.

14.- MACHO Paolo Regalado, subdirector de circulación.

15.- MACHO Jorge Obregón, director de producción.

16.- SEGUNDA y ÚLTIMA MUJER Elvira Carrasco, subdirectora de la agencia Reforma.

17.- MACHO Francisco Ortiz, subdirector de información.

18.- MACHO Omar Olvera, subdirector gráfico.