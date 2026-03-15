Hay victorias que se celebran por el resultado. Y hay otras que se recuerdan por lo que revelan del carácter de un atleta. Lo que acaba de hacer Isaac del Toro en la Tirreno–Adriatico pertenece claramente a la segunda categoría.

El joven mexicano conquistó la carrera italiana y levantó el Tridente, el trofeo conocido como “Rey de los Dos Mares”, una escultura simbólica que representa la unión entre el mar Tirreno y el Adriático y que se entrega en San Benedetto del Tronto, ciudad donde tradicionalmente concluye esta prestigiosa prueba.

Con ello suma su segunda victoria consecutiva en una carrera por etapas del WorldTour en 2026 y alcanza ya 26 triunfos profesionales con apenas dos años y tres meses en la élite.

Pero lo verdaderamente revelador de esta victoria no está solo en el palmarés, sino en las circunstancias.

En alguna ocasión el campeón olímpico mexicano de marcha, Daniel Bautista Rocha, contó una anécdota que explica mucho sobre la mentalidad de los grandes campeones. Durante una gira por los países del antiguo bloque socialista, Bautista llegó enfermo a una competencia y prefería no participar. Su entrenador, Jerzy Hausleber, le respondió con una frase simple pero contundente:

“Ya estás aquí, compite.”

Daniel salió a la prueba de 20 kilómetros caminata como siempre: fuerte, agresivo, marcando el ritmo desde el inicio. Conforme avanzaba la competencia se dio cuenta de algo revelador: si sus rivales no podían seguirle cuando estaba enfermo, mucho menos podrían vencerlo cuando estuviera en plenitud.

Algo muy parecido parece haber ocurrido con Isaac del Toro.

Durante las primeras etapas de esta durísima carrera italiana, el mexicano arrastraba un proceso gripal. No estaba en condiciones ideales, pero decidió correr. Y lo que vino después fue una demostración de talento, inteligencia y carácter: ataques medidos, resistencia en las etapas más exigentes y la capacidad de competir al más alto nivel incluso cuando el cuerpo no está al cien por ciento.

Eso es lo que distingue a los corredores especiales.

El ciclismo por etapas no solo se gana con piernas; se gana con cabeza, con orgullo y con una convicción profunda de que siempre se puede encontrar una reserva más de energía cuando la carrera lo exige.

Hoy, con poco más de dos años en el profesionalismo, Isaac del Toro no solo acumula victorias. Empieza a construir algo mucho más importante: una reputación de corredor que compite incluso cuando las condiciones no son perfectas.

Y eso, en el ciclismo, suele ser una señal clara de grandeza.

Porque si Isaac del Toro fue capaz de dominar la Tirreno–Adriático enfermo, la pregunta inevitable es otra:

¿Qué pasará cuando esté completamente sano y en su mejor forma?

Isaac del Toro con el Tridente que lo destaca como el Rey de los dos mares Tirreno-Adriático