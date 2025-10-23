Con el corazón todavía cargado de emociones tras una larga y exitosa temporada en el calendario WorldTour, Isaac del Toro Romero volvió a su tierra para reafirmar lo que ya todos sabíamos: es un campeón en toda la extensión de la palabra. El ensenadense se coronó campeón nacional de contrarreloj de México, en una jornada inolvidable donde el sol y su gente fueron testigos de su grandeza.

Con algo de fatiga acumulada, pero con la misma determinación que lo ha llevado a brillar en Europa, Isaac voló sobre el asfalto bajacaliforniano y detuvo el cronómetro con autoridad. Édgar “El Cuky” Cadena fue segundo a 1’13”, mientras que Éder Frayre, otro orgullo ensenadense, completó el podio a 1’24” del flamante campeón.

El ambiente fue de fiesta desde el inicio. Laura Marmolejo, directora del deporte de Baja California, dio la salida al héroe local, y el público lo recibió con ovaciones, pancartas y emoción contenida. Después de meses de seguirlo por televisión, verlo triunfar en las grandes carreteras del mundo, la afición pudo por fin tenerlo de vuelta, sentirlo cerca, y aplaudirle en persona.

El recorrido fue exigente, pero Isaac demostró que su temple no conoce límites. En la llamada “prueba de la verdad”, donde no hay tácticas ni equipos que te respalden, solo el ciclista y su esfuerzo, Del Toro volvió a imponer su ley: talento, constancia y corazón.

El Campeonato Nacional vivió así una jornada histórica, con una organización conjunta entre el estado de Baja California, el municipio de Ensenada y la UCMEX, que ofrecieron un evento a la altura de un campeonato.

Isaac del Toro cruzando la meta en Ensenada en la prueba contrarreloj individual (Especial)

Isaac del Toro no solo ganó una contrarreloj: nos devolvió una ilusión. En un país donde el ciclismo ha sido durante años una pasión silenciosa, verlo brillar entre los grandes del mundo y regresar a su tierra con la misma humildad y entrega, nos recuerda que el talento mexicano puede llegar tan alto como se lo proponga.

Su triunfo no se mide solo en segundos sobre el reloj, sino en lo que representa: la inspiración para miles de jóvenes que hoy sueñan con pedalear más allá del horizonte, con llevar la bandera tricolor a la cima de una montaña europea o a lo más alto de un podio mundial.