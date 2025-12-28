¿Te ha pasado que de pronto andas en la boca de todo el mundo por algo que supuestamente hiciste y tú ni enterado o enterada estabas?

Imagínate lo que ocurre en el caso de personalidades importantes, figuras públicas, famosas y famosos, que de la noche a la mañana se ven envueltos en chismes o noticias falsas, mejor conocidas como fake news.

La presidenta Claudia Sheinbaum, especialmente en sus conferencias mañaneras, desde el inicio de su gobierno, ha hecho una crítica directa al enfoque de ciertos medios de comunicación en México en sus conferencias mañaneras, señalando que suelen omitir información relevante y, en ocasiones, difundir datos falsos.

La llamada Mañanera del Pueblo se ha convertido en una plataforma importantísima para que la presidenta y su gabinete nos informen de todas las acciones que llevarán a cabo. Y también para desmentir afirmaciones falsas que circulan en redes sociales y medios de comunicación por medio de la sección “Detector de Mentiras”.

Aprovecho este 28 de diciembre, Día de los Inocentes, para recordar algunas de las mentiras que se han difundido sobre Claudia Sheinbaum y su gobierno y que las “inocentes palomitas” se han creído. Solo alguna, porque el espacio es breve y la lista larga.

La oposición promueve videos con IA para difundir mentiras sobre el gobierno.

En septiembre de este año que agoniza, la presidenta Sheinbaum acusó a legisladores de la oposición de promover videos realizados con Inteligencia Artificial (IA) que difunden mentiras sobre su gobierno. Sheinbaum señaló que estos videos buscan afectar la imagen del gobierno y del país en general, pues la oposición tiene “una realidad en mente muy trastocada” y que solo busca generar odio y confusión entre los ciudadanos.

Hace unos días, ya en diciembre, Google informó al Senado de la República que eliminó los videos y anuncios falsos hechos con Inteligencia Artificial (IA) que suplantaban la imagen de la presidenta. Esto se dio a conocer en la Gaceta del Senado del pasado 9 de diciembre. Este hecho se inscribe en el contexto de un aumento global de los Deepfakes —contenido audiovisual manipulado mediante IA— que representan un reto para la seguridad digital y la integridad de la información.

Los materiales eliminados formaban parte de estafas que utilizaban la imagen y voz de Sheinbaum para invitar a los mexicanos a invertir en plataformas financieras falsas, con promesas de ganancias exageradas, como la de obtener hasta 120 mil pesos mensuales con una inversión inicial de 4 mil pesos. En algunos casos, estos videos también incluían la suplantación de otras figuras públicas, como la periodista Denise Maerker y el empresario Carlos Slim, lo que aumentaba su apariencia de veracidad.

Si de por sí hay gente que es fácil de engañar, con el auge de los contenidos creados por Inteligencia Artificial, mucho más.

Según la declaración de Google, la acción se basó en el cumplimiento de sus políticas contra la desinformación y la suplantación de identidad en sus plataformas, entre ellas YouTube y Google Ads. La empresa dijo que cuenta con equipos de expertos y herramientas para detectar y eliminar este tipo de contenido de manera escalable, y que en 2024 bloqueó más de 5 mil millones de anuncios y suspendió más de 39,2 millones de cuentas de anunciantes por violaciones a sus políticas, entre ellas aquellas relacionadas con estafas de suplantación mediante IA.

2. Hospitales del IMSS Bienestar en el Istmo de Tehuantepec no operan por falta de insumos

Con la salud no se juega, pero la oposición, siempre mintiendo, difundió en el mes de junio que los hospitales del IMSS Bienestar en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, no estaban operando por falta de insumos y fallas en la infraestructura. El “Detector de Mentiras” desmintió esta afirmación, señalando que los hospitales siguen funcionando normalmente y que el gobierno ha invertido en la mejora de su equipamiento y personal. Además, la Secretaría de Salud confirmó que se han realizado auditorías para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad en la atención médica.

3. La SRE no apoya a la comunidad migrante y a los mexicanos detenidos en Los Ángeles

En ese mismo mes, junio, algunos comunicadores y senadores de la oposición, como Lilly Téllez, difundieron la mentira de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no estaba apoyando a los mexicanos detenidos tras las protestas en Los Ángeles, California.

Esta afirmación fue desmentida también por el “Detector de Mentiras”, que señaló que la SRE había activado su red de consulados en Estados Unidos para brindar asistencia legal y humanitaria a los migrantes afectados.

4. Morena convocó a manifestarse en la embajada de Estados Unidos en México

También en junio de 2025, se difundió la noticia falsa de que el partido Morena había convocado a sus simpatizantes a manifestarse en la embajada de Estados Unidos en México en contra de las redadas antimigrantes en Los Ángeles. El “Detector de Mentiras” lo desmintió y aseguró que las manifestaciones que se llevaron a cabo fueron organizadas por grupos civiles independientes.

La propagación de mentiras sobre figuras públicas como Sheinbaum son un reto global en la era digital. Por eso antes de difundir la información, hay que verificarla, más si sabemos de lo que son capaces personajes que no terminan de digerir los avances importantes del gobierno de la Cuarta Transformación. No creas tantas mentiras, recuerda que no solo hoy te pueden decir “inocente palomita”..