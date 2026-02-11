La Organización Internacional del Trabajo (OIT) deja en claro que es inadmisible la violencia laboral, porque es un abuso de poder que viola los derechos humanos de las y los trabajadores al excluirlos, someterlos y humillarlos.

La violencia contra las mujeres que se presenta en el ámbito laboral en México y a nivel mundial por parte de sus empleadores, es algo indignante. Los agresores con el conocimiento o desconocimiento violan derechos laborales.

La falta de conocimiento o la ignorancia no nos exime y menos en esta época globalizada, en el siglo XXI, en donde debido a la inmediatez cualquier persona puede informarse para evitar cometer agresiones o actos delictivos.

Es increíble que fue hasta el año 2019 que se adoptó el Convenio nº 190 de la OIT es el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.

“Artículo 1: la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género (...)

“La expresión ‘violencia y acoso por razón de género’ designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual”. (OIT).

Necesitamos funcionarios y funcionarias comprometidos con el deber ser, siendo respetuosos de los derechos humanos de las personas, así como empleadores de empresas nacionales e internacionales y gobiernos, congruentes.

Nos comentan que en la Ciudad de México hay un esfuerzo en equipo para trabajar en el respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores en la CDMX, Clara Brugada, jefa de Gobierno; Inés González Nicolás, titular de STyFE; y Denice Marlén Zetina Díaz, la encargada de Despacho de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, tienen en su deber no permitir que las y los trabajadores sean violentados por parte de sus empleadores del sector empresarial o en las administraciones públicas.

En enero de 2026, la STyFE a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, recuperó más de 3.5 MDP en beneficio de los trabajadores de la CDMX con mediaciones y conciliaciones laborales prejudiciales.

La Procuraduría brindó asesoría jurídica especializada a 1,798 personas trabajadoras, destacando la atención a 232 mujeres por casos de violencia laboral, discriminación, acoso y despido por embarazo.

La Organización Internacional del Trabajo en el Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019, señala a los miembros “la importante responsabilidad de promover un entorno general de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso con el fin de facilitar la prevención de este tipo de comportamientos y prácticas, y que todos los actores del mundo del trabajo deben abstenerse de recurrir a la violencia y el acoso, prevenirlos y combatirlos”.

La ONU invita a leer el documento: Prevenir y abordar la violencia y el acoso en el mundo laboral con medidas de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de que empresarios y gobernantes trabajen en la erradicación de la violencia laboral.