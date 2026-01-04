Lo pregunté a Gemini , de Google y esta fue su respuesta:

Se han reportado declaraciones de Donald Trump en las que cuestiona la capacidad de María Corina Machado para liderar Venezuela.

Tras la captura de Nicolás Maduro, Trump se distanció de Machado. Dijo que sería “muy difícil” para ella ser la líder: “No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país”.

La detención de Maduro ha generado un vacío de poder. Mientras la oposición esperaba una transferencia inmediata del mando, la postura de Trump sugiere un periodo de administración o tutela directa por parte de Washington.

Tales declaraciones han causado sorpresa en varios sectores, dado que Machado fue la principal impulsora de la presión internacional.

Las palabras de Donald Trump del 3 de enero de 2026 han provocado un terremoto político en Venezuela, generando una mezcla de desconcierto, indignación y realineamientos entre los actores clave.

A pesar del golpe retórico de Trump, Machado ha reiterado que el mandato popular del 28 de julio de 2024 es sagrado y que Edmundo González Urrutia debe asumir la presidencia de inmediato. Y, a través de sus redes sociales, María Corina instó a los venezolanos a mantenerse “preparados para la transición democrática”, evitando responder directamente a los descalificativos personales de Trump para no fracturar la alianza con EEUU.

El movimiento del chavismo: Delcy Rodríguez al frente

El Tribunal Supremo de Justicia (controlado por el chavismo) ordenó que la vicepresidenta Rodríguez asuma como “presidenta encargada”. Trump afirmó que ella se comunicó con su secretario de Estado, Marco Rubio, poniéndose “a disposición” para lo que sea necesario, lo que sugiere que sectores del chavismo podrían estar negociando directamente con la Casa Blanca, puenteando a la oposición.

En las calles de Venezuela el sentimiento es de incertidumbre y miedo. Mientras que en el extranjero ha habido celebraciones masivas de venezolanos, en Caracas el ambiente es tenso, con bloqueos, cortes de luz y una presencia militar masiva. Se respira el temor de que el país pase de una dictadura a una “ocupación prolongada” sin una ruta democrática clara.

La situación es extremadamente volátil. Trump ha dejado claro que no permitirá que “entre alguien más” que pueda generar inestabilidad, lo que muchos interpretan como una exclusión formal de Machado.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana no ha respondido directamente a las palabras de Donald Trump sobre María Corina Machado, pero el aparente desprecio del estadounidense hacia ella genera un escenario complejo para los oficiales.

Los militares siempre han visto a Machado como alguien que buscaría desmantelar la estructura de la FANB. Al decir Trump que ella “no tiene el respeto” del país, indirectamente valida la narrativa interna de los militares.

Dado que Trump mencionó contactos con Delcy Rodríguez, existe la hipótesis de que sectores de la FANB prefieran pactar con una figura del chavismo residual que les garantice amnistía o permanencia, antes que aceptar a Machado.

Los militares están en modo de supervivencia, aprovechando el desaire de Trump a Machado para intentar mantener una cuota de poder en cualquier arreglo que Washington intente imponer.

Hipótesis acerca del por qué la descalificación de Trump a Machado

1. El pragmatismo del deal con el chavismo residual. Trump quizá prefiere negociar con quienes ya tienen el control operativo del Estado para asegurar una transición rápida y sin resistencia armada. Por eso su equipo ha estado en contacto con la vicepresidenta del régimen. Es posible que Trump vea en ella a una interlocutora que puede entregar el aparato burocrático y militar de forma más eficiente que una líder opositora que el chavismo ve como su enemiga.

2. Control directo sobre el petróleo. Trump fue muy enfático al decir que Maduro “robó petróleo estadounidense”. Al descalificar a Machado, Trump justifica que Washington asuma el control directo de la nación. Si aceptara el liderazgo inmediato de María Corina, tendría que ceder la gestión de la industria petrolera a un gobierno soberano.

4. El Nobel. Machado ganó el Premio Nobel. Trump, quien ha buscado tal galardón, podría verla como competencia en el rescate de Venezuela.

5. Desconfianza. Trump suele preferir figuras que percibe como fuertes sobre líderes de la sociedad civil. Quizá piensa que Machado no tendría el control del ejército.

6. América Primero. Trump ha dejado claro que la operación no fue un ejercicio de caridad democrática, sino una acción de seguridad nacional y recuperación de activos. Mantener a Machado al margen, le permite a la Casa Blanca dictar las reglas sin tener que negociar términos de soberanía con nadie.