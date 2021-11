Herrera y el catálogo de rumores explicado

“De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corroe mi alma lo que estoy pensando Será que al dejarte sola (Sola) Encuentras un nuevo amigo (Sola) Que ocupa mi sitio, qué cruel es la duda Es el peor enemigo… Uh, uh-ju-uh-uh-uh, uh-uh La gente rumora un asunto importante (Uh, uh-ju-uh-uh-uh, uh-uh) La gente rumora (La gente rumora) La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante” Lisa López y Joan Sebatian

Poderosa cortina de humo

De un plumazo de ganso —esta vez nada cansado— se dejó de hablar del infame decreto signado por el presidente para pasar a escuchar todo tipo de rumores sobre Arturo Herrera y las razones por las cuales López Obrador decidió retirar su candidatura en el Senado para que aquel fuese nombrado gobernador del Banco de México.

Por dejar de hablar de un problema serio (¿solo uno?, ¡qué va!), se inició otro que puede enterrar al país.

Consecuencias en los mercados

Y es que tantos rumores afectan los mercados financieros. Cuando la información no es muy clara o tergiversada tiene un impacto en la decisión de las personas y más cuando un día antes se había lanzado un decreto que le permitía al Ejecutivo federal darle la vuelta a muchas leyes, entre ellas a la Ley de Amparo ¡ni más ni menos!

Esperemos los rumores sean aclarados en la mañanera del día de hoy, ¡pero qué necesidad de causar ruido en un momento particularmente delicado! Lo único que se logra es soslayar problemas que siguen presentes, generando otro con múltiples y delicadísimas implicaciones.

Cuchicheos

La alarma la prendió el periodista Carlos Loret de Mola (El Universal) para luego intensificarse cuando se dio el aviso oficial, sin mucha información de por medio, de que se había retirado la candidatura de Herrera. Con el paso de las horas se supo que eso sucedió ¡desde agosto pasado! Lo confirmó Ricardo Monreal como presidente de la bancada de Morena en el Senado siguiendo un lacónico tuit de Arturo Herrera.

Y no se ha tratado exclusivamente de murmullos, no. Los rumores han inundado redes y medios informativos.

El maremágnum de cuchicheos —los positivos, esto es—se dividió entre los que ya premian a Arturo Herrera con una posible candidatura para ser gobernador de Hidalgo y los que hablan de su regreso como secretario de Hacienda. Pero la especulación alcanzó niveles insospechados…

Alfonso Durazo

Otros más comentaron las diversas reuniones que comenzaron ¡desde el año pasado! de Herrera con Claudia Pavlovich, ahora ex gobernadora de Sonora, la forma en que Hacienda adelantó las erogaciones a las entidades federativas donde se realizaban elecciones. Quizá esto, desde el punto de vista de política pública, fue lo correcto. Mas, desde la política electoral, no cumplió con el compromiso de “asfixiar” a las entidades no morenistas… Lo que más se escuchó fue el apoyo que le dio a la priista Claudia Pavlovich, pero al parecer no fue el único.

Algunos pensamos, incluso, que con el ¿ruido, verdad? de lo sucedido en Sonora antes de que Alfonso Durazo tomara las riendas del fronterizo estado se “mató” a dos pájaros de un tiro. Ella no llegará al Consulado de México en Barcelona y Herrera tampoco al Banco de México….

En el mismo rubro se señaló el enojo del inquilino de Palacio, quien no entiende cómo no siguen al pie de la letra sus deseos (caprichos) y que por eso mismo dinamitó su candidatura para presidir el banco central (igual como en su momento fulminó a Santiago Nieto por haberlo “traicionado”, aunque se pretextó su falta de austeridad republicana). Qué conste: no defiendo ni al uno ni al otro.

Ramírez de la O

Un rumor que solo llegó a bisbiseo fue que Ramírez de la O, actual —pero muy ausente— secretario de Hacienda, no estaba muy contento con cómo encontró su oficina… Una especulación más que incluso ha llegado a el nivel de sugerir que este deja la cartera de Hacienda —sí, la que apenas tomó— y que regresa a ocuparla nuevamente ni mas ni menos que Herrera. Así de marginal y triste ha sido la participación de Rogelio Ramírez en la política económica del país.

Presidencia de Banxico

Finalmente, otras charadas se han desarrollado ante el puesto por designar. Las cábalas sobre quien sería ahora el candidato/a para llevar las riendas del Banco de México se multiplicaron. Se eliminó al actual gobernador Díaz de León casi inmediatamente; es conocido el poco aprecio que López Obrador guarda por él. Por obvias razones, en esa lista de suspirantes tampoco están los subgobernadores del Banco.

El murmullo se agudizó cuando se barajearon los nombres de los posibles reemplazos para Arturo Herrera: la implacable Raquel Buenrostro, actual jefa del SAT; su hermana Lucía, hoy vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y el subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio… ¿O será que el presidente AMLO querrá jugar con dejarlo acéfalo durante el mayor tiempo posible como una forma de dinamitar a Banxico? ¿Hasta qué punto puede ‘estirar la liga’?

0-0-0

Hay más bisbiseos, siseos, protestas, congratulaciones y abucheos. Ruido innecesario que sirve como cortina de humo para que la ciudadanía deje de señalar el incordio que se presentó ayer como decreto, además de otras muchas insensateces que produce el primer mandatario prácticamente a diario.

El problema es que lo que se ha generado a cambio dinamita y erosiona la confianza en México. ¡Y de qué manera!

Al destrozar las esperanzas de una carrera por parte de Arturo Herrera en el órgano constitucional autónomo llena de incertidumbre —más— el futuro de México. Muy mal momento por el que pasa el país. Y todo justo cuando se anuncia la llegada de una cuarta ola del Covid-19.

Verónica Malo el Twitter: @maloguzmanvero