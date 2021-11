La conexión AMLO-Sonora en el retiro de Arturo Herrera

#SonoraPower

Hace una semana Alfonso Durazo Montaño, el gobernador de Sonora, lo soltó, casi nadie lo retomó o le hizo caso, el hecho es que Arturo Herrera le adelantó 2 mil 400 millones de pesos en participaciones federales a Claudia Pavlovich Arellano, la gobernadora saliente y prominente militante del PRI.

Eso le está costando sangre, sudor y lágrimas, además de 460 millones de pesos por mes en descuentos, al naciente gobierno de la 4T en Sonora, y eso tiene a Durazo, uno de los favoritos de Andrés Manuel López Obrador, en la inoperancia.

La queja de Durazo fue así nada más a nivel de cancha, pero esa revelación fue mucho muy impactante.

Para comenzar es ilegal que se anticipen ese tipo de montos a un gobierno saliente, encima de todo muy cuestionado por sus dudosos manejos financieros. Para terminar nadie sabe a donde fue a parar ese dinero, 2 mil 400 millones en un estado que se heredó en quiebra, sin medicinas, con un sistema educativo colapsado, donde la administración saliente no pagó sus obligaciones laborales de la primera quincena de septiembre, ni las pensiones, ni nada, tampoco dejó dinero para cubrirlas.

Supe que Durazo aprovechó la reciente visita del presidente a Sonora (el 11 y 12 de noviembre) para quejarse amargamente de este hecho, porque a él le adelantaron solo 1 mil 200 millones para resolver esa crisis, pero fue todo.

Después a su gobierno le ha tocado pagar los platos rotos y de qué manera.

Este martes 23 de noviembre en el Senado corrió la noticia como reguero de pólvora. López Obrador decidió retirar la postulación de Herrera al Banco de México, no hubo explicaciones, solo rumores, que Herrera jugaba para el equipo de la 4T, pero también para el PRI. Bueno por la experiencia de Sonora todo hace indicar que sí.

Ahora el mismo Herrera dijo en Twitter que el presidente le dijo hace exactamente una semana que retiraría su postulación, ¿Coincidencia?, no lo creo, en política no existen las casualidades y en efecto percibo que la cercanía y confianza del gobernador Durazo con el líder de la 4T, y sus revelaciones, le costaron a Arturo Herrera el cargo de gobernador del Banco de México.

Queda claro que el presidente no perdona deslealtades y que más allá de su imagen afable y bonachona, es muy determinante al tomar decisiones y que además no acepta errores de ese calibre y que el “no robar, no mentir, no traicionar”, es tan serio como se puede ser.

Ahora lamentablemente si decide retirar a Arturo Herrera tendrá consecuencias en un momento difícil, el peso está sobre los 21 pesos y la inflación no cede, ambos temas en control y responsabilidad del instituto central.

La duda ahora es qué decisión tomará a fin de garantizar la estabilidad, porque el fin de año y las expectativas para el 2022, no permiten un escenario revuelto.

En ese escenario también se tambalea la supuesta designación de Claudia Pavlovich como Cónsul de México en Barcelona, especie que ha corrido en Sonora ya por semanas, pero que el presidente se negó a confirmar este lunes.

Cuando el río suena…

Demian Duarte en Twitter: @Demiandu

Correspondencia a demiandu1@me.com