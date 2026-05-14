Las lluvias que han azotado recientemente al Estado de México y a la Ciudad de México no solo saturan el drenaje, desbordan realidades y ponen a prueba la resistencia urbana. Cuando el cielo se rompe y las avenidas principales se convierten en ríos de asfalto, emerge un ejército silencioso que no busca medallas, pero que sostiene a las dos entidades para que no terminen bajo el agua.

En la primera línea de esta batalla están las y los policías. Su labor ha dejado de ser exclusivamente de seguridad para convertirse en un cuerpo de rescate de emergencia. Los hemos visto con el agua a la cintura, empujando autos descompuestos, cargando a personas de la tercera edad para cruzarlas a salvo y resguardando a conductores varados en bajopuentes inundados. Esta labor la realizan arriesgando su propia salud, expuestos a infecciones por aguas negras, hipotermia y accidentes viales bajo tormentas eléctricas. Su vocación se vuelve el único puente seguro a casa.

A la par, cuando la mayoría de la población duerme resguardada, inicia la jornada de las y los servidores públicos de las cuadrillas de drenaje, bomberos y protección civil. Durante la madrugada, en la oscuridad y el frío más severos, estos trabajadores limpian de raíz el desastre. Se introducen en las alcantarillas, retiran toneladas de lodo y destapan los colectores obstruidos para que las calles vuelvan a ser transitables al amanecer. Es un trabajo físico extenuante y profundamente digno que devuelve el orden a las urbes.

Esta crisis cíclica exige una reflexión profunda sobre la corresponsabilidad. Es innegable que el mantenimiento constante de la infraestructura y las obras de prevención por parte de las autoridades son fundamentales para evitar tragedias mayores. Pero el esfuerzo gubernamental es insuficiente si no va acompañado de una ciudadanía consciente. Una coladera tapada es, casi siempre, el reflejo de una calle con basura.

Juntas y juntos impulsemos y recordemos que evitar tirar desechos en la vía pública, no es una simple norma de civismo, es un acto de empatía elemental con quienes arriesgan su vida y su salud en cada tormenta para salvaguardar la nuestra.

Jennifer IslasPolítica y conferencista.

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