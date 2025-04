A poco más de seis meses del inicio de su gobierno se ha visto que a Claudia Sheinbaum le dejaron un país donde nada funciona. Un enorme desorden administrativo, sin rendición de cuentas, las instituciones gubernamentales con la peor corrupción, compadrazgo, amiguismo y nepotismo, y lo más terrible, México es hoy en día un país al borde de una crisis económica, con los más bajos niveles en materia de seguridad, salud, educación, telecomunicaciones, energía, infraestructura para el desarrollo y con una pobreza en aumento.

Podredumbre

Cada vez que esta administración levanta una piedra, aparece una cloaca. En seguridad, la estrategia de “combatir las causas”, dar a los delincuentes “el beneficio de la duda” y los “abrazos no balazos”, lo único que propició fue el empoderamiento del crimen organizado.

Las consecuencias han sido brutales, la violencia duplicó la cifra de muertes y ha dejado ciudades que viven prácticamente en un estado de sitio.

Los dos secretarios de seguridad de la pasada administración fueron un fracaso. Ni Alfonso Durazo, actual gobernador de Sonora, ni Rosa Icela Rodríguez, ahora secretaria de gobernación, pudieron con el paquete.

Recogiendo el cochinero

La presidenta Sheinbaum encargó las labores de seguridad a Omar García Harfuch y en estos meses ha dado mayores resultados que en todo el sexenio anterior, dejando en evidencia la ineptitud y complicidad del expresidente y sus compinches.

Para empezar, AMLO mentía cuando aseguraba que en México no se producía el fentanilo, los golpes de García Harfuch en ese sentido han sido contundentes. Mentía también al negar a los desaparecidos, a la vista de todos quedaron los hallazgos en el rancho de Teuchitlán, con crematorios utilizados por los narcos, comparado incluso con el campo de concentración de Auschwitz.

AMLO declaró la guerra al “huachicol”, pero los resultados fueron totalmente contrarios, dejó muerte, desolación y, eso sí, todo un éxito para algunos, con el robo de combustibles mas grande de la historia.

Apenas hace unos días, en Tampico, Tamaulipas, fue detenido el buque tanque petrolero Challenge Procyon con 10 millones de litros de diésel que sería descargado en un terreno cercano al puerto de Altamira propiedad de un alto jerarca de Morena , así cada 10 días ingresa al país un buque con hidrocarburos con datos falsos sobre la carga para evadir los impuestos, maniobra que se conoce como huachicoleo fiscal.

De acuerdo con las investigaciones, el principal operador del huachicol fue Sergio Carmona, el rey del huachicol, poco después de que fue ejecutado, su hermano se entregó a las autoridades estadounidenses en calidad de testigo protegido.

Ahora se sabe fehacientemente que los socios de Carmona fueron, Mario Delgado ex presidente de Morena y hoy secretario de educación, Ricardo Peralta ex director de aduanas y ex subsecretario de gobernación, Audomaro Martínez Zapata, general y encargado del Centro Nacional de Inteligencia con AMLO. De acuerdo a versiones que han sido confirmadas, Carmona llegó a entrevistarse con AMLO en Palacio Nacional gracias a la intervención del general Audomaro, Mario Delgado y Jesús Ramírez Cuevas.

Sobre Audomaro, se sabe que su esposa es propietaria de una empresa distribuidora de combustibles que obtuvo más de 500 millones de pesos en contratos con el sector público en la pasada administración y que la Secretaría de Marina entregó un contrato por 98.5 millones de pesos a la empresa Sedegral Seguridad Privada, Defensa en General S.A. de C.V. -y que entre los accionistas de esa empresa está Oscar Audomaro Martínez Hernández, hijo del general, luego de que se conociera lo anterior, Audomaro acusó a Omar García Harfuch de filtrar la información.

Daños irreparables y pérdidas millonarias

En cuanto a temas de infraestructura y las obras faraónicas, la secretaria de medio ambiente, Alicia Bárcena, reconoció daños al ecosistema de la selva maya durante la de deficiente construcción del mega proyecto del Tren Maya, eso además de la corrupción del clan comandado por sus hijos. Dos Bocas, no funciona y sigue siendo un nido de corrupción y del AIFA cada vez se nota más que fue un fracaso.

En salud, el director de IMSS Bienestar reconoció en la conferencia mañanera que tienen identificados al menos 99 hospitales en los que ningún quirófano funciona correctamente, ya sea por falta de personal o problemas de infraestructura. Es decir, lo de ser Dinamarca , fue solo una burla para la población.

¿Hasta cuándo se reconocerá que AMLO dejó al país en la ruina y cuánto tiempo más veremos a las lacras que insertó en el gabinete de Claudia Sheinbaum?

X: @diaz_manuel