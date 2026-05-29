TRIBUNA DE OPINIÓN

Evaluar una administración pública requiere transitar con urgencia de la retórica política a la contundencia de los datos duros. En el caso del gobierno de Alejandro Armenta , el análisis desapasionado de sus principales ejes de trabajo revela una gestión caracterizada por la optimización de recursos, la intervención urbana estratégica y, de manera muy destacada, el combate frontal a rezagos ambientales que llevaban décadas en el olvido.

A la luz de un escrutinio objetivo, los gobernantes no deben medirse por las promesas de campaña ni por discursos elocuentes, sino por la asignación presupuestal precisa y el impacto medible en el entorno de los ciudadanos. La actual gestión estatal ha fijado precedentes significativos que demuestran que, cuando existe verdadera voluntad política, las dinámicas de rezago pueden romperse.

1.Infraestructura urbana: la transformación de la capital

El crónico rezago vial en la capital poblana ha sido atendido mediante un modelo de ejecución directa que elimina la costosa cadena de intermediarios tradicionales y optimiza significativamente los costos operativos. La estrategia de bacheo, reencarpetamiento y pavimentación integral registra métricas de alto impacto:

• Eficiencia presupuestal: mediante el uso estratégico de módulos de maquinaria propia adquirida por el estado y convenios directos para el abastecimiento de insumos con Petróleos Mexicanos (Pemex), el costo unitario de las obras se ha reducido drásticamente en hasta un 60% en comparación con administraciones anteriores. La erradicación total de los esquemas clientelares y comisiones de obra ha permitido maximizar el alcance real de cada peso invertido.

• Meta cifrada de pavimentación: tras consolidar el ejercicio previo con más de 4,000 calles rehabilitadas, la administración estatal puso en marcha un agresivo plan de infraestructura que contempla la intervención prioritaria de 100 avenidas principales y conectores de zonas metropolitanas, con una proyección equivalente a pavimentar 25,000 calles a lo largo de la entidad.

• Vialidades estratégicas: proyectos de alto impacto como la rehabilitación integral de la Carretera San Francisco Totimehuacan - San Baltazar Tetela (cuyo metraje vial equivale a 1,200 calles) y la modernización de la Prolongación Reforma benefician de manera directa la movilidad de más de 267,000 ciudadanos tan solo en el municipio de Puebla.

2.El rescate del río Atoyac: acciones puntuales tras décadas de abandono

Para quienes desde las trincheras del activismo y la defensa del medio ambiente hemos peleado durante siglos — literalmente, por generaciones de lucha civil— por el saneamiento de la cuenca hídrica más importante del estado, la actual administración representa un quiebre de paradigma definitivo. Por primera vez en la historia contemporánea de Puebla, el rescate del río Atoyac no es un lema de simulación publicitaria; se ejecuta bajo un plan hídrico formal y articulado estrechamente con la federación, respaldado por presupuestos transparentes y metas físicas verificables.

El único gobernador que realmente le ha entrado al tema con acciones de fondo y un compromiso técnico riguroso es Alejandro Armenta. Los datos demuestran que las mesas de diálogo se transformaron en obras civiles y de ingeniería ambiental concretas:

Indicadores clave del saneamiento del río Atoyac

Concepto / Infraestructura ambiental Métrica / Inversión ejecutada Cobertura de intervención en el recorrido 30 km atendidos con acciones críticas (de 109 km totales) Presupuesto conjunto asignado (Plan Hídrico Estatal) 211 millones de pesos Infraestructura activa de saneamiento 1 planta de tratamiento, 9 humedales artificiales y 4 colectores Infraestructura sanitaria domiciliaria exclusiva 409 biodigestores residenciales instalados Reforestación y restauración de suelos de la cuenca 101.5 hectáreas rescatadas de forma inmediata

En la microrregión de San Martín Texmelucan se consolidó la construcción de una planta de tratamiento con capacidad instalada de 40 litros por segundo, complementada con colectores y subcolectores marginales que captan y evitan las históricas descargas clandestinas de aguas residuales directo al caudal de la cuenca.

Asimismo, con una inversión focalizada de 36 millones de pesos, se instalaron 409 biodigestores en viviendas rurales asentadas en los márgenes del primer tramo del río, eliminando la contaminación fecal y saneando de raíz el entorno inmediatode las familias colindantes. A la par, el plan integral de mitigación contemplauna meta total de un millón y medio de plantas para intervenir la cuenca alta; a la fecha, ya se han introducido y verificado las primeras 100,000 especies vegetales para restaurar la ecología de la zona federal delimitada.

Un gobierno de causas, honestidad y resultados

Los hechos sustentan el balance. La administración de Alejandro Armenta ha sustituido el estancamiento burocrático por políticas de precisión técnica. La combinación de finanzas sanas (con ahorros del 60% por la autogestión de obras), el rescate de la dignidad vial de la capital del estado y la valentía política para enfrentar de frente el pasivo ambiental del río Atoyac configuran un gobierno honesto, resolutivo y profundamente sensible a las demandas históricas de la sociedad civil organizada. Cuando un gobierno atiende las causas correctas con las herramientas adecuadas, los resultados saltan a la vista.