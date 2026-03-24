Luis Donaldo Colosio Murrieta era sonorense no solo por haber nacido en Magdalena de Kino , sino porque allí creció, se formó y desde ahí partió, siendo un adulto joven, para estudiar en Monterrey y posteriormente en el extranjero.

A su regreso a México, Donaldo forjó una carrera primero administrativa en el gobierno para después adentrarse en el peligrosísimo sendero de la política, en aquel PRI todavía todopoderoso; una aventura plagada de curvas cerradas, cuestas empinadísimas y bajadas diabólicas.

Aquel Colosio realizó campañas electorales en Sonora y su figura creció hasta convertirse en un referente indiscutible: el candidato presidencial más recordado por la sociedad mexicana.

Como precandidato, Luis Donaldo inició su recorrido en suelo sonorense; y, precisamente, hacia su entidad se dirigía cuando su destino —y el de todo México— se truncó con su asesinato en Lomas Taurinas, Tijuana.

Luis Donaldo volvió a su tierra para descansar en el panteón de su pueblo : un sonorense ejemplar, de la cuna al cementerio.

Es, quizá, la figura política más entrañable de Sonora; incluso por encima de caudillos revolucionarios de la talla de Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón.

Tan hondo caló la trágica campaña de Colosio en su entidad y en todo México que, a 32 años de su fallecimiento, se le recuerda con enorme afecto.

Colosio sigue siendo un protagonista central del debate nacional. Al reciente estreno de un documental producido por cineastas españoles para HBO, se suman las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en respuesta al hijo del político sonorense . La mandataria afirmó que el Caso Colosio es un asunto de Estado y, por tanto, calificó como improcedente la petición del joven de indultar al autor material del magnicidio.

Luis Donaldo hijo es sonorense por su registro civil en Magdalena de Kino, pero nunca ha residido en Sonora. Sus primeros años transcurrieron en la Ciudad de México, donde radicaban su padre y su madre. Tras la tragedia de Colosio padre —que lo marcó a él y a la sociedad mexicana— y el posterior fallecimiento de su madre, la entrañable Diana Laura Riojas, se mudó siendo muy niño a Monterrey bajo el amparo de una tía tan generosa como amorosa.

El joven Colosio, brillante como su padre, creció en Nuevo León y se formó como un auténtico regio: tiene el acento de la gente nuevoleonesa, se graduó como abogado en una universidad de la Sultana del Norte y consolidó su carrera política en Monterrey, donde ha sido diputado local, presidente municipal y senador.

Recientemente circuló muchísimo en redes sociales un video de Luis Donaldo hijo cantando a todo pulmón el Corrido de Monterrey. Muchas personas aplaudieron su interpretación de ‘Desde el Cerro de la Silla se divisa el panorama…’, y lo cierto es que resulta difícil imaginarlo entonando con ese mismo entusiasmo alguna pieza sonorense.

Conocerá el hijo de Colosio las letras de las canciones del estado en el que se emitió su acta de nacimiento, pero es improbable que las sienta propias; él es de Monterrey, punto. Vibra, por cierto, con los goles de los Rayados y nadie lo imagina vitoreando a los Naranjeros de Hermosillo; no por desprecio al beisbol, sino porque sus moiras —las tres hermanas que en la mitología griega hilaban, medían y cortaban el hilo de la vida— lo condujeron hacia el noreste para desarrollarse en otra tierra, tan árida como la de su padre, pero distinta, la apasionadamente futbolera capital de Nuevo León.

Claudia Sheinbaum calificó de curioso el hecho de que Colosio Riojas pretenda gobernar Sonora . Más que curioso, en mi opinión, resulta una anomalía en términos de ética política. Bulmaro Pacheco, presidente de la Fundación Colosio en aquella entidad, recordó en un artículo reciente que, desde la época de Porfirio Díaz, no ha habido un gobernador sonorense que buscara el cargo siendo senador —¡en funciones!— por otra entidad federativa.

Llamé al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo —fundador de Morena y colaborador cercanísimo de Colosio padre—. Alfonso es mi amigo; por ello, tuve la confianza de interrogarlo y él la apertura para responderme con franqueza sobre las aspiraciones del sonorense-regiomontano Colosio hijo.

Me respondió Durazo que aprecia mucho al joven Luis Donaldo y reconoce su derecho legal a competir, dada su acta de nacimiento; sin embargo, subrayó que se trata de un vínculo meramente burocrático, ya que, para todo fin práctico, Colosio nunca ha vivido en Sonora.

Expresado lo anterior, el gobernador Durazo advirtió que el movimiento de izquierda hará lo necesario, y aún más, para derrotar a Colosio hijo.

Alfonso me confió que, dentro de los márgenes de la ley, pondrá todo su empeño a favor del candidato o la candidata de Morena; trabajará con mayor intensidad desde la administración pública sonorense para demostrar que la gestión de izquierda es superior a la del PRI —partido que, como bien sabemos, protegió a los asesinos de Colosio padre, por lo que difícilmente el hijo se asociará con una institución ya en vías de extinción—.

Asimismo, busca Durazo probar con hechos que el morenismo es más eficaz y decoroso que el PAN, el instituto de derecha que impulsa a su propio aspirante a la gubernatura, Antonio Astiazarán.

Y, desde luego, Alfonso Durazo cerrará su sexenio con todo para exhibir que los gobiernos de Morena son mucho más eficientes que los fallidos de Movimiento Ciudadano, el de Jalisco con Enrique Alfaro —falta tiempo para juzgar objetivamente a Pablo Lemus—, y el más que lamentable gobierno de Samuel García en Nuevo León.

No es personal —frase que Durazo no se cansa de repetir—, pero uno de los fundadores de Morena, como el gobernador de Sonora, no puede ver con buenos ojos que un político forjado en Nuevo León llegue a las tierras del noroeste con la única probabilidad real, si acaso le va bien, no de triunfar, sino nada más de fragmentar el voto y favorecer a la derecha panista.

Ni Durazo ni yo vemos una ruta hacia la victoria para Luis Donaldo hijo en Sonora; en el mejor de los escenarios alcanzaría el segundo lugar, pero sería altamente probable que cayera a la tercera posición. Esto podría sepultar la carrera de un senador que, si se cuidara tendría posibilidades de ser muy competitivo en las presidenciales de 2030.

Ojalá el joven Luis Donaldo no ceda a las presiones de Dante Delgado, un político veterano y sumamente hábil a quien parece importarle poco la suerte personal del hijo del gran Colosio. Al dueño de MC solo le interesa el crecimiento de su franquicia.

Sería lamentable que Luis Donaldo hijo, por no saber resistir las presiones de Dante, acudiera a la tierra de su padre a destruir su carrera . La verdad sea dicha: si se mueve con prudencia, su trayectoria será destacada, digna de la hazaña de Donaldo grande, quien ya es, en el mejor sentido de la palabra, historia. En efecto, el Colosio asesinado el 23 de marzo de 1994 es, desde hace 32 años, plaza pública, monumento, avenida y material de la televisión internacional. Su figura, además, explica la alta aprobación de su hijo en las encuestas, muy superior a la de otros juniors de personajes de la política mexicana también históricos —como los hijos de Cuauhtémoc Cárdenas y de Andrés Manuel López Obrador—.