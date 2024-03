Guerrero arde, tengo la desgracia, si la desgracia, de ser originario de ese estado, por lo que sé de lo que hablo, por lo tanto trato de alzar la voz: si el Senado no procede a la desaparición de poderes en dicha entidad federativa, la administración Sheinbaum va a recibir una bomba de tiempo, que incluso podría llegar a malograr e interrumpir su sexenio; el clima social, económico y político es ya irrespirable, llevo muchos meses insistiendo en eso. Asesinatos, terrorismo, extorsión, impunidad e ineptitud son el sello de ese fallido gobierno estatal, en el que por cierto, nadie sabe bien a bien quién manda, si la gobernadora aún en funciones (jurídicamente hablando), o su padre, un personaje impresentable que se pasea por el estado efectuando bailes obscenos, y que ya sólo es una vergüenza para el país entero.

Perfiles en el gabinete que dan pena ajena, no cuentan con un vocabulario que llegue al centenar de palabras, y esa situación impera en todas las carteras, desde seguridad pública hasta turismo, dónde por cierto despachan ex vendedores de boletos para lanchas de recreo. Simplemente es inconcebible que ayer en Taxco, en los días en que más turismo llega a ese pueblo mágico, los visitantes hayan tenido que suspender sus vacaciones siendo testigos de la muerte por linchamiento de una mujer, sospechosa del crimen que le quito la vida a una niña de ocho años. La autoridad, pasmada, no atinó ni siquiera a actuar con apego a derecho, siendo la turba enardecida la que hizo justicia por mano propia.