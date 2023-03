En la mira

En la mira está Diego Cocca que debutó con un triunfo ante Surinam en la Nations League, un partido gris, aburrido, con una selección mexicana joven con un promedio de edad de veinticuatro años, algunos de ellos se veían asustados, como si estuvieran jugando ante una potencia mundial, me queda claro que a varios jugadores de los que participaron en el partido no los volveremos a ver en este combinado nacional.

Empecemos por el entrenador, entiéndase que el cargo es seleccionador nacional, es decir el tiempo de trabajo es muy limitado a diferencia de un club, cosa que debió saber Cocca en el momento en el que le ofrecieron el cargo, si bien es un técnico bicampeón tiene una personalidad muy gris, no proyecta nada, ayer el pobre hombre se tomó como tres litros de agua, por el calor que hacía y por qué tenía la boca seca, se le veía preocupado, comenzó con los inventos, el equipo respondió a medias en la segunda mitad, el primer tiempo fue desastroso, con un dominio total de los jugadores de Surinam.

Quienes reprobaron; me parece que Erick Sánchez, Fernando Beltrán, Gerardo Arteaga e Israel Reyes no son material de selección, ya llevan tiempo jugando en primera división, pero si contra Surinam por lapsos del partido se vieron exhibidos, no me imagino lo que les pasará en una Copa Oro, Copa América y el mundial. Lo más rescatable fue Carlos Acevedo que demuestra que tiene todo para competir por el puesto con Memo Ochoa, Johan Vázquez se comportó a la altura, incluso anotó un gol, el tan criticado Uriel Antuna tuvo una buena actuación, Santiago Giménez estuvo muy acelerado, con esas ganas de comerse el mundo y hacer goles para volverse un referente de la selección, pero cuando tuvo en sus pies el momento de demostrarlo, falló un penal y se fue para abajo.

Esta selección B junto con el técnico ganaron casi de milagro, pero bueno los flamantes directivos del futbol mexicano decidieron que Diego Cocca tomara el cargo y se aventurara a ser el entrenador que lleve al tricolor a los cuartos de final por lo menos del mundial del 2026.