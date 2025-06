TÚ DECIDES

El pasado jueves 5 de julio con 19 votos a favor y 17 en contra, en el Congreso del Estado de Guanajuato , donde “la vida no vale nada”, un voto valiente, “un voto de Luz” salió a defender el derecho a la vida de las niñas y los niños desde que se hospedan en el vientre de su madre.

Se trata de Luz Itzel Mendo González, actual diputada de mayoría relativa del Partido Verde, una mujer joven con estudios de administración y finanzas y diversos diplomados en el ITESM, con una brillante trayectoria profesional en COCA COLA FEMSA antes de iniciar su vida política como regidora en Apaseo el Grande, donde también dirigió el Instituto de la Mujer. Una mujer preparada de las que México necesita en la política, diputada hoy, senadora mañana, quiza despues alcaldesa o gobernadora.

Diputadas y diputados del PAN, PRD, PRI y una del PVEM decidieron reiterar el derecho a la vida, así como la protección a las mujeres en el estado de Guanajuato. La población que se congregó en el recinto durante la votación, aplaudió el compromiso de las diputadas y diputados del PAN, PRD, PRI y en especial a la diputada del PVEM, Luz Itzel Mendo, por defender a la Vida y a las mujeres.

La postura de Luz Itzel Mendo, que finalmente fue quien definió la votación, no paso desapercibida por varias razones, al votar dijo abiertamente, he cambiado de opinión y no quiero que se normalice el aborto como política pública ; hace falta corazón y coraje para decirlo y soportar luego una cantidad enorme de insultos de quienes no soportan que alguien piense diferente a ellos.

Su voto debe comentarse porque tuvo la honestidad de analizar y entender que si bien ninguna mujer debe pisar la cárcel por abortar, entendió que si deja de ser delito se deja de proteger al ser humano en su etapa mas vulnerable, se le deja solo ante hombres y mujeres que puedan y quieran dañarlo.

Estoy pensando que Luz Itzel, con la visión y formación que tiene, alcanzó a ver que el aborto es una industria trasnacional que unos pocos desde el extranjero quieren legalizar en México a base de mentiras y billetazos, como ha quedado bien documentado en www.depam.com.mx, donde se asegura que en los últimos años han entrado al país más de 3,700 millones de pesos para promover el aborto.

Más allá de un tema de pelea, de gritos y de colores, lo que se discutió en el Congreso del Estado de Guanajuato fue si debe o no ser protegida la mujer y la vida -binomio inseparable- y así, mientras en otros estados ha quedada desprotegida la vida de los bebes en el vientre materno, en el estado donde “la vida no vale nada”, se ha blindado la vida por mayoría en el Congreso. Gracias Luz Itzel

