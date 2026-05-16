“El pesimismo es un lujo que los judíos no nos podemos permitir”. Golda Meir

No, no fue David ben Gurrión el verdadero fundador del Estado de Israel como dice la historia y como está escrito en los libros, fue realmente Golda Meir, y lo explico en el presente texto de gran interés:

Fue Golda Meir la que viajó a los Estados Unidos de América al finalizar la Segunda Guerra Mundial para literalmente amenazar a los empresarios, incluyendo a los Rockefeller, y muy probablemente a Henry Ford también, para que obligaran a los países latinoamericanos a votar por la aceptación del Estado de Israel en las Naciones Unidas (ONU), que si no lo hacían, ella revelaría al mundo entero como hicieron negocios con el mismo Hitler, incluyendo la venta inicial de los motores de los aviones de la Luftwaffe que eran fabricados en los Estados Unidos, casualmente, con acero mexicano; lo más interesante es que finalmente, casi todos los países de Latinoamérica votaran a favor de la aceptación del Estado de Israel en las Naciones Unidas.

Israel siempre estuvo muy agradecido con Guatemala, ya que fue el primer país que aceptó las condiciones de los empresarios estadounidenses, México se abstuvo por intereses petroleros, pero eso es otro tema.

Los empresarios estadounidenses, hasta ahora, les llaman a los países de Latinoamérica: “República bananera”, pero por sus votos condicionados así, existe ahora el Estado de Israel, gracias a Golda Meir.

Y como en esa época se estaban llevando a cabo los juicios de Nuremberg, los empresarios mencionados temieron de las amenazas de Golda, podrían haber sido juzgados también ellos si el mundo se enteraba que apoyaron económicamente a Hitler, particularmente Henry Ford, quien después se arrepintió de alguna manera, y lo manifestó tal cual al pueblo judío.

También al parecer uno de los empresarios involucrados en las amenazas de Golda fue el padre de John F. Kennedy, el mismo que participó en la crisis de Wall Street de 1929, y a pesar de eso, su susodicho hijo fue presidente de los Estados Unidos de América.

Desafortunadamente, cuando Golda fue primera ministra de Israel, tuvo varios problemas políticos, incluyendo el atentado de las Olimpiadas de Múnich de 1972, y la guerra de Yom Kipur del año siguiente, al parecer en represalia porque Golda mandó a asesinar a los líderes árabes que estaban en Europa, y que participaron intelectualmente en dicho atentado de Múnich, y por eso la historia no reconoció la gran labor de Golda, parecido a lo que aconteció con el general Antonio López de Santa Anna en México.

Notas agregadas: recomiendo la lectura del artículo sobre el asesinato de John F. Kennedy, que no tuvo nada que ver con Israel, que aparece en este portal SDP Noticias el 27 de diciembre del 2020, y ver la película: Múnich, dirigida por Steven Spielberg, donde se expone el plan de asesinatos en contra de los dirigentes árabes del atentado de las Olimpiadas de Múnich orquestado por Golda Meir.