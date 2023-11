“No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos muertos se tropezó Cogió el revólver, el puñal, dos pesos y se marchó … Y tropezando se fue cantando desafinao El coro que aquí les traje, mira el mensaje de mi canción … La vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida, ¡ay, Dios!” RUBÉN BLADES

Abuso de poder

Ernestina Godoy quiere seguir siendo Fiscal de la Ciudad de México y para ello busca que el congreso local la ratifique.

Al respecto, el actual jefe de gobierno de la capital, Martín Batres, soltó ayer: “quién se opone a Godoy, es por corrupción”.

Su dicho habría que refrasearlo; Godoy es quien ha hecho gala de esta. El abuso de poder de un funcionario es, después de todo, corrupción. La señora Godoy debería estar indiciada por abuso de poder, mas no cualquier abuso, no. En particular el abuso ¡contra las mujeres!

Tal vez el ejemplo más vistoso de ello fue el encarcelamiento de Alejandra Cuevas, si bien el de Rosario Robles no se queda muy atrás. Pero hay otros.

Por cuanto al primero: no existía delito, es decir, la razón por la cual aprehendieron a la señora Cuevas Morán no estaba tipificada en ninguna ley, y sin embargo la mencionada pasó casi dos años en prisión. 528 días.

Pregúntenle, entonces, a Alejandra si Ernestina es una fiscal honesta. O pregúntenles a cualquier abogado si esa privación de la libertad fue legal. La respuesta es no.

En el caso del feminicidio de Montserrat Juárez, la fiscalía de la capital guardó silencio. No fue sino hasta que el caso se viralizó que en la FGJCDMX hablaron por primera vez de feminicidio. Las investigaciones internas nadie sabe cómo van.

Persecuciones políticas

Pero no es el único ejemplo de la particular forma de manifestar aquello de “no me vengan con que la ley es la ley” o “al diablo las instituciones” de la fiscal, así sea que ella es titular de una de ellas.

Se ha dedicado a politizar la justicia al grado de desaparecerla. Tenemos la persecución de extrabajadores de la Ciudad de México porque supuso —nunca lo probó— que trabajaban en un centro de espionaje. ¿Pruebas? Ya dijimos, ninguna. ¿Resultados? Personas en la cárcel sin juicio de por medio; uno de ellos, Arturo Zavala, falleció en prisión sin que se probase nunca su culpabilidad.

Los diputados panistas Luis Chávez, Federico Chávez y Luisa Gutiérrez lograron que algunas de las víctimas de la ‘fiscal carnal’ se presentaran en el Congreso de la Ciudad de México para dar testimonio de la poca o nula justicia recibida por parte de la fiscalía. Los casos están muy lejos de cualquier atisbo de ratificación.

Encarecer el voto

Y con esos antecedentes y muchos otros, Ernestina Godoy va por la ratificación.

El PAN de la CDMX ya dijo que ninguno de sus diputados votará a favor de ello; el Revolucionario Institucional ayer anunció que votarían también en contra de un nuevo periodo para la funcionaria... Sin embargo hasta no ver, no podemos asegurar cómo votarán cada uno de los ocho diputados que conforman esa fracción parlamentaria. Para este asunto, de ellos dependerá si Godoy continúa o si se abre la oportunidad para algún otro abogado o abogada. Ya sabemos: con el PRI, hasta no ver, no creer.

Siempre cabe la posibilidad de que la 4t —quienes secundan a la fiscal— recurran a algún artilugio legaloide en caso de que el congreso local decida no ratificarla. Para darle la vuelta a la norma, el partido en el poder se pinta solo.

De mal en peor

Pero supongamos que el legislativo capitalino NO la ratifica y que no se recurre a ninguna triquiñuelas. ¿Qué hará el régimen de ella?

No descarto que el obradorismo la considere como ministra de la SCJN. A diferencia del otro fiscal carnal, el general de la República, Alejandro Gertz Manero, ella no estaría impedida para ser propuesta y considerada para formar parte del tribunal máximo de la nación.

Se sabe, muchas veces los premios en la 4t no son para quienes realizan bien su trabajo.

De darse así las cosas, se confirmaría que si uno hace un pésimo papel en la administración pública, puede obtener el premio mayor de ser la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Godoy de ministra? Desafortunadamente puede ser así.