Estuve en mi natal Monterrey de trabajo y tuve la oportunidad de ver amigos y familia. Todo iba bien hasta que empezamos a hablar de política y contaminación.

Es extraño que dos grupos de personas diferentes, ambos regios, usarán las mismas palabras claves para explicar lo que pasaría en las siguientes elecciones presidenciales. Cosas como “Venezuela”, “lo del dólar es falso” y “la contaminación viene de la refinería” eran el común denominador en varias de las pláticas que tuve con mis paisanos.

“Ojalá gane Xóchitl porque si no nos convertiremos en Venezuela”, “Ojalá gane Xóchitl porque se irán los capitales golondrinos” esos fueron los argumentos que me dieron en las pláticas. Otro me dijo “lo que quieren es hacer tronar a los empresarios subiendo el aguinaldo a 30 días”. Al calor de las copas o de los refrescos es complicado explicarles, porque cuando se acaban las razones, el argumento es decirme “lo que pasa es que ya te achilangaste”.

A varios de mis amigos que les ha ido bastante bien les dije, “no entiendo tus quejas , ahora estás haciendo más negocios que nunca”, silencio sepulcral. Cuando les hice como hacer el cálculo de esos días extras de aguinaldo parece que pise algún callo, pues solo son 15 días más de trabajo divididos entre 365, haciendo un buen cálculo este incremento no aumenta de manera considerable el pago final, pero bueno.

En lo de “Venezuela” no me pudieron argumentar mucho. Pero el adoctrinamiento más cañón fue el de la contaminación que causa la refinería de Cadereyta. Algunos me dijeron que lo mismo hicieron en la Ciudad de México, cerraron una refinería y se acabó la contaminación. Lo curioso es que los que les pasaron ese discurso no les dijeron que el que la cerro Carlos Salinas hace más de 25 años.

En Nuevo León , todos o al menos muchos están con Xóchitl, pero no se si estén también con los demás candidatos de las coaliciones. Si mis paisanos son coherentes votarían por Xóchitl y por el candidato que lance la alianza para la alcaldía de Monterrey, debería de ser así ¿no?

Hasta ahora me queda claro que hay un buen número de adeptos de Xóchitl que caen con la cantaleta de Venezuela y que tienen a un periodista que trae pelea con el hermano del presidente como mártir. En Monterrey, Claudia Sheinbaum la puede tener complicada, pero hay que recordar que aunque parezca que son muchos, hay mucha más población en otros estados.

Será un ejercicio interesante observar lo que pasa en las campañas y como tratan de convencer a la gente. Ya prometieron cerrar refinerías y con la contaminación que hay en la ciudad, eso era una promesa fácil.

Falta que ganen y después que la puedan cumplir.

Esperemos…