El titular es referencia al icónico corrido revolucionario “El barzón”, que narra el periplo del campesinado, si bien las circunstancias han cambiado, los productores agrícolas continúan con sus propias vicisitudes. Sin embargo, pienso que la actividad más noble continuará sorteando toda clase de adversidades para continuar alimentando a la población y enorgulleciendo a todas y todos los sinaloenses.

Por eso el titular y como inmortalizara en sus grabaciones Don Luis Pérez Meza “Y sigue la yunta andando”.

Hemos hablado suficiente del tema de la comercialización de granos para los productores de Sinaloa.

La cosecha más importante del país, merece la atención más importante en el tema. Sin embargo, tengo una opinión personalísima al respecto.

El gobernador Rubén Rocha Moya ha emitido un decreto en el que autoriza la compra de las primeras 500 mil toneladas de maíz a precio de garantía. En el decreto aparece que se incluirán a productores de hasta 50 hectáreas o hasta 600 toneladas. En la operación, se amplía el esquema inicial.

El esfuerzo que ha realizado gobierno del estado encabezado por el mandatario, no me parecen desdeñables. Creo que es injusto que digan que el gobierno del estado ha dado la espalda a los agricultores.

El propio gobernador ha ido avanzando tanto en gestiones a nivel federal, como en afinar el esquema local tanto como puede. No es esfera de su competencia en su totalidad, pero creo que hay que reconocer el esfuerzo que hace por sus representados.

Lo anterior en el marco de la cancelación de la reunión que se tenía pactada en SEGOB entre Adán Augusto y los liderazgos agrícolas. Me duele que sean los productores quienes rompan los canales de diálogo, alguien o algo que no alcanzamos a ver los mueve y manipula. El gobierno de la 4T es humanista pero no es blando. Ha demostrado ser implacable en sus posturas.

Esto no implica que los productores estén mal, tienen razón en pedir mejores condiciones de comercialización. Históricamente los líderes agrícolas han sabido negociar con el gobierno y conseguir los apoyos mínimos para la rentabilidad de su actividad.

Tienen razón en vociferar sobre los precios y su postura no es para menos. Pienso, además, que deben aprovechar todas las ventanas de negociación posibles y de momento la postura radical ha postergado la reunión que tenían pactada en SEGOB.

Sin embargo, me sigue causando extrañeza que aun cuando hay un esquema de comercialización con precios de garantía, y ya viendo qué hay para productores de hasta 50 hectáreas, continúen las manifestaciones en la misma postura. Como no soy del gremio, dirán. Pero verdaderamente me duele el tema del agro sinaloense. Me enorgullece la actividad agrícola de nuestra entidad y deseo que siempre les vaya bien. Que las cosechas sean rentables y abundantes año con año.

Pero esto no sólo es sembrar, cosechar y vender. Está politizado, y es justo ahí donde se tergiversa todo. Me considero respetuosa de la lucha y sus demandas. Pero tómese un momento para la reflexión, sobre quién gana y quien pierde con politizar el tema de la comercialización de granos, así como cerrarse al diálogo y mantenerse en la postura de la manifestación radical.

Al maestro con cariño

Hoy en México celebramos el día del maestro/a; desde aquí va para ellos todo mi cariño y reconocimiento. Que vengan más y mejores condiciones para esta noble labor que es educar y formar a los millones de estudiantes en todo el país. En ello reconozco probablemente una de las profesiones más probas que existen.

¡Muchas Felicidades!

