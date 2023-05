Las encuestas en los últimos días presentan como puntera a Claudia Sheinbaum . No hay duda que va arriba. Los números están ahí. La diferencia de 17 puntos sobre Marcelo Ebrard es abismal. La jefa de gobierno no se duerme en sus laureles y continúa construyendo su proyecto. La CDMX tiene niveles de seguridad que no se habían visto y la hemos visto salir de sus problemas sobre todo mediáticos inflados por la oposición de algunas alcaldías.

El canciller está estancado en el segundo puesto. Ni los tiktoks ni las agrupaciones políticas recién nacidas para apoyarle han consolidado en números el proyecto de Don Marcelo. Mientras continúe filtrando que pudiera abandonar la 4T y coqueteando con partidos de oposición seguirá navegando en aguas turbias. Lo más probable es que en su desespero deje cancillería y ya les contaré de la rocambolesca jugada para reemplazarle.

En las mediciones de esta semana el nombre de Gerardo Fernández Noroña ha aparecido en tercer lugar. El diputado federal es sin duda un personaje ligado al movimiento de la 4T y que representa tal vez, a grupos más radicales de la izquierda nacional. Tiene lo suyo el legislador petista. Polémico, directo y tozudo, su mérito es siempre estar.

En cuarto lugar, aparece Adán Augusto, sigo pensando que el titular de SEGOB amén de su popularidad será un personaje más que relevante de cara a la sucesión presidencial. He dicho que puede ser la corcholata que llegue más fuerte y no precisamente sea por los números en las preferencias. El secretario de gobernación siempre tendrá algo que decir en el contexto del año electoral, además, teje bien, es hábil y es quien se parece más al depositario del poder.

De acuerdo con una encuesta de una agencia de investigación en la capital; la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum se posiciona con 34%; Marcelo Ebrard 22%; Gerardo Fernández Noroña 9%; Adán Augusto 6% y Ricardo Monreal 4%.

Lo que llama la atención es que en la oposición Lilly Téllez encabeza la preferencia en el PAN con 19%. Y en el PRI, la Senadora Beatriz Paredes ha tomado la delantera con 16% de la intención del voto. Ambas senadoras, me parece que Doña Beatriz puede ser capaz de construir más alianzas y acuerdos que le sumen votos a la coalición. Su discurso es mucho menos violento que el de la panista, además los grupos que apoyan a la legisladora priista pueden aportar experiencia y liderazgo en lo que viene.

Otra encuesta publicada por MetricsMX también posiciona a Sheinbaum en primer lugar con 36%, seguida de Marcelo Ebrard con 24%; el tercer lugar lo ocupa Gerardo Fernández Noroña con 18%; Adán Augusto 15% y Manuel Velasco con 4.3%.

Encuesta MetricsMx sobre la candidatura presidencial de Morena rumbo a las Elecciones 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Ambas casas encuestadoras mantienen las tendencias y tienen resultados similares. Esto nos permite tener un panorama más claro de la opinión pública sobre sus preferencias de cara a la sucesión.

Tiempo de las mujeres

Este siglo XXI sin duda es tiempo de las mujeres en el poder. Sería una extraordinaria e histórica campaña electoral la de la sucesión presidencial 2024. Los nombres que puntean pudieran traer consigo una contienda entre mujeres.

El grupo femenino tiene mayoría en varios congresos locales, en la Cámara de Diputados la paridad está a la vuelta de la esquina, en el Senado son el 50%. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las mujeres son mayoría. También en el gabinete del gobierno federal, la participación femenina es relevante y nutrida.

Y qué decir de las 9 gobernadoras actualmente, el mayor número de mujeres al frente de una entidad federativa en la historia; la cifra será de 10 irremediablemente luego de la elección en Estado de México donde compiten dos mujeres.

Si me preguntan si estamos listos para que México sea gobernado por una mujer, la respuesta es un rotundo sí.

Maíz y Segob

En Sinaloa estos días no se habla otro tema que no sea la comercialización del maíz. Después de la desactivación de las manifestaciones simultaneas en Pemex. El Gobernador Rocha Moya como fiel gestor, de nuevo buscó reprogramar la reunión con el Secretario de Gobernación y líderes agricultores. El encuentro será este viernes en CDMX.

Las negociaciones avanzan. El domingo se publicó el decreto y también se emitió la convocatoria para la venta del maíz al precio de garantía de $6,965 pesos la tonelada.

Una vez más el mandatario ha demostrado estar de lado de los productores. Hay quienes desean ponerlos en contra; sin embargo, gana la principal causa, que es buscar la mejor certidumbre para el sector agrícola. El movimiento de la compra de granos por parte SEGALMEX debe comenzar a mover el mercado y esto ayudará a destrabar aún más la situación.